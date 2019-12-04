"Газпром" разоряет Россию?

2 декабря Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин открыли газопровод "Газпрома" в Китай "Сила Сибири". По мнению ряда экспертов затратный амбициозный проект, стоимостью более 55 миллиардов долларов США, не окупится никогда, поскольку рассчитан только на закупки китайской государственной монополией и требует дополнительных инвестиций, нереальных в связи с падением мировых цен на газ.

Зачем нефтегазовая сверхдержава Путина стала сырьевым придатком КНР? Благодаря сланцевой нефти и сжиженному газу "энергетическое оружие" Владимира Путина обесценивается, теряет эффективность? Сегодня Россия - жертва "ресурсного проклятия"?

Проблемы российского петрогосударства обсуждают экономисты Сергей Алексашенко, Михаил Крутихин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 4 декабря в 19:05