В Москве 6 декабря вынесут приговоры сразу семерым участникам протестов за честные выборы в Мосгордуму. Речь идёт о решениях по делам Егора Жукова, Никиты Чирцова, Павла Новикова, Владимира Емельянова, Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыльникова.

21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова обвиняют в экстремизме. Изначально ему вменяли статью о "массовых беспорядках", но потом эти обвинения сняли и предъявили новые – уже не за участие в акции протеста 27 июля, а за ролики в ютьюбе. Прокуратура запросила для Жукова четыре года колонии. Сам студент отвергает обвинения в призывах к насилию и считает своё преследование политически мотивированным.

Для 32-летнего москвича Павла Новикова прокуратура запросила три года лишения свободы. По версии следствия, он ударил полицейского по голове и плечу пластиковой бутылкой с водой, причинив ему физическую боль. Сам Новиков признал вину. В последнем слове он заявил, что дорожит безопасностью своих близких, рассказал подробности своего задержания и условий в следственном изоляторе. Он поблагодарил других заключённых за поддержку.

27-летнему Владимиру Емельянову грозит четыре года лишения свободы. По версии следствия, на акции протеста 27 июля он схватил сотрудника Росгвардии за форму и потянул его на себя, "лишая тем самым указанного представителя власти свободы передвижения и причиняя физическую боль". При этом потерпевший – сержант Максим Косов – попросил не наказывать Емельянова строго.

22-летнего Никиту Чирцова прокуратура просит приговорить к трём с половиной годам колонии. На акции за честные выборы в Мосгордуму он якобы толкнул полицейского в грудь. Потерпевший на суде заявил, что боли от этого не почувствовал, а просто попятился назад. Ранее стало известно, что Чирцов компенсировал полицейскому моральный ущерб, выплатив ему 15 тысяч рублей.

Дела в отношении Максима Мартинцова, Александра Мыльникова и Егора Лесных были объединены в одно. Все трое были арестованы в середине октября в рамках новой волны задержаний по "московскому делу". По версии следствия, на акции 27 июля подсудимые повалили бойца Росгвардии. Кроме этого, Лесных якобы пнул ещё одного сотрудника правоохранительных органов. Для него прокуратура запросила четыре года колонии, для Мартинцова – три с половиной года, для Мыльникова – три года. Все трое отрицают свою вину.

Ранее по "московскому делу" были осуждены уже семь человек. Они получили сроки от года условно до пяти лет колонии. Правозащитники, гражданские активисты и деятели культуры требуют закрыть дело. Они осуждают применение полицейскими насилия к участникам мирных акций протеста. Российские власти действия полиции одобряют и считают, что она предотвратила опасные для города беспорядки.