"Это не победа". Условные и реальные сроки по "московскому делу"

В Москве 6 декабря суды вынесли решения по делам семерых обвиняемых по так называемому "московскому делу". Всех их признали виновными. Студент НИУ ВШЭ Егор Жуков, за судьбой которого общественность следила особенно пристально, получил три года условно по обвинению в экстремизме. Но не обошлось и без реальных сроков.

Это не окончательная победа. Хотя я очень рад находиться сейчас на свободе



"Я уверен в своей невиновности. Я надеюсь, вы тоже. Мы не должны воспринимать условный приговор как свободу. Это не окончательная победа. Хотя я очень рад находиться сейчас на свободе", – сказал Егор Жуков журналистам после выхода из здания суда. Жуков и его родители поблагодарили прессу и активистов за поддержку. "Тот факт, что я сейчас здесь, – это всё благодаря вам", – подчеркнул Егор, и толпа (а к зданию суда сегодня пришли несколько сотен сочувствующих) ответила ликующими возгласами.

В группе поддержки Жукова был сегодня и рэпер Oxxxymiron. Он также поблагодарил всех собравшихся, подчеркнув важность общественной кампании, и не стесняясь в выражениях, назвал обвинения по "московскому делу" "полной х...й". Oxxxymiron призвал не забывать и о других обвиняемых и по возможности посетить другие сегодняшние судебные процессы.

Столичные суды 6 декабря вынесли решения в отношение еще трех человек, которые попали в фокус правовой системы после летних протестов за честные выборы.

К одному году колонии общего режима приговорил Тверской суд 22-летнего студента Никиту Чирцова. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, Чирцов во время акции 27 июля в Москве толкнул в грудь сотрудника полиции Юрия Михаленка. Прокуратура просила для Чирцова 3,5 года колонии.

Вину молодой человек не признавал. По его словам, во время акции 27 июля он пытался помочь человеку, которого задерживали, и в какой-то момент наткнулся на полицейского: "Я очень испугался и на рефлексах попытался отстраниться от полицейского. Я не хотел никакого насилия применять. Испугался и стал убегать, меня задержали", – объяснял в суде Чирцов. В ходе процесса он также извинился перед полицейским, сказав, что не хотел причинить тому вреда. Потерпевший в ответ сказал, что решение нужно принимать "не с точки зрения морали, а с точки зрения закона".

Два года условно Мещанский суд назначил 27-летнему Владимиру Емельянову – также по статье о применении насилия по отношению к представителю власти. Его отпустили в зале суда.

По версии обвинения, 27 июля Емельянов схватил за бронежилет сотрудника Росгвардии. Как рассказывал сам Емельянов в суде, это произошло на пересечении улиц Рождественской и Театральной, когда задерживали активиста Бориса Канторовича. Вину он не признал: "Я почувствовал свою гражданскую ответственность перед людьми, к которым применяли физическую силу, взял на себя ответственность остановить незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии. И со своей стороны я вины в том, что пытался спасти человека, не вижу", – сказал Емельянов в суде. Прокуратура просила для него 4 года колонии общего режима. Адвокаты Емельянова обращали внимание суда на то, что их подзащитный – сирота. Он живет с 72-летней бабушкой и 91-летней прабабушкой, которым необходима его помощь.

Еще один по факту вышедший на свободу подсудимый по "московскому делу" – 32-летний дантист Павел Новиков. Мещанский суд признал его виновным в применении насилия по отношению к полицейскому, но приговорил его не к заключению, а к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Прокуратура просила для него три года колонии. По версии обвинения, во время акции 27 июля Новиков ударил полицейского по голове и плечу пластиковой бутылкой с водой, причинив ему физическую боль. В начале процесса Павел Новиков признал вину и объяснил, что действовал 27 июля "в состоянии аффекта".

Вечером 6 декабря Мещанский суд вынес приговор Егору Лесных, Максиму Мартинцову и Александру Мыльникову. Их обвиняют в применении насилия по отношению к полиции. По версии следствия, трое обвиняемых повалили нацгвардейца во время акции 27 июля, а Лесных также пнул полицейского. Егор Лесных получил 3 года колонии общего режима; Максим Мартинцов – 2,5 года колонии. У Александра Мыльникова срок условный – 2 года. Его освободили в зале суда.

Писатель Лев Рубинштейн в интервью Радио Свобода говорит, что в российской правовой системе практически не осталось места для оправдательных приговоров и то, что приходится радоваться условным срокам, – это дурной симптом:

Мы уже начинаем привыкать, что приговор к условному сроку стал означать то же самое, что когда-то означал оправдательный приговор

– Странно, что мы уже начинаем привыкать к тому, что приговор к условному сроку стал означать примерно то же самое, что когда-то означал оправдательный приговор. То есть оправдательных приговоров в принципе не бывает, а вместо него стал приговор к условному сроку, что в общественном понимании должно означать, что суд его признал невиновным, хотя суд признал виновным. Нас к этому положению хотят приучить. Я лично не хочу к этому приучаться. Радоваться, разумеется, надо, потому что лучше спать дома, чем на нарах, но признание виновным невиновного человека – это практика дурная, и не надо привыкать, надо как-то ее всячески оспаривать.

– С каким художественным направлением вы бы могли соотнести то действие, которое происходило в суде по делу Егора Жукова?

– Это ближе всего к театру абсурда, конечно. Если вынести за скобки то печальное обстоятельство, что страдают конкретные живые люди (а это трудно вынести за скобки), то это все было бы смешно и забавно. Такой гомерический гротеск. Но в контексте этого гротеска реальные люди идут в колонию. Немножко мешает этот гротеск воспринимать как чисто художественное явление, – говорит Лев Рубинштейн.

Профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский согласен с тем, что происходившее в суде по делу Жукова было мало похоже на нормальный правовой процесс:

– Не было никакой состязательности! Практически все ходатайства защиты были отклонены! Все! Судья дала в итоге условный приговор. Но возникает ощущение, что все было решено заранее. Этот приговор был вынесен где-то в другом месте или его контуры были обозначены. Конечно, я рад тому, что решение оказалось более гуманное, чем ожидали. Но есть и другая сторона дела. Егор Жуков реально критиковал власть, говорил о возможности мирного ненасильственного протеста. И суть в том, что главное основание для такой позиции очевидно: выборы превратились в игру с заранее известным результатом. Если так будет продолжаться, о ненасильственном протесте будут думать миллионы молодых людей, – говорит Илья Шаблинский.

Политик Дмитрий Гудков довольно в резкой форме отозвался о тех, кто, по его мнению, стоит за приговорами по "московскому делу", и заявил, что считает Егора Жукова "иконой" массового протеста:

Эти людоеды еще и глупые. Они из Егора Жукова сделали икону и символ молодежного протеста в современной России



– Не было никакого экстремизма, не было никакого нарушения закона. Тот крокодил, который пытался его съесть, вынужден был выплюнуть Егора Жукова. Конечно, те, кто стоит за этим делом, – людоеды, которые, по сути, захватили преступным способом власть в стране, которые сегодня не то что на выборы нас не пускают, они даже запрещают критиковать их в своих блогах. Конечно, это людоеды, потому что эти людоеды уже отправили за решетку невиновных людей типа Константина Котова и других. ​

– Жукову еще в приговоре запретили пользоваться интернетом и администрировать сайты.

– Потому что эти людоеды еще и глупые. Они из Егора Жукова сделали икону и символ молодежного протеста в современной России. Поэтому, конечно, они очень боятся любого слова Егора Жукова. Они и тех-то слов боялись, а теперь уже это совершенно другой человек. Это известный и популярный среди молодежи политик, а не блогер. И власть его очень боится. Поэтому и запретили ему пользоваться интернетом. Но поскольку они еще глупые, эти людоеды, они не понимают, что безвыходных положений не бывает, все равно Жуков найдет возможность заниматься политической деятельностью в России, несмотря на все эти идиотские запреты. Я думаю, что эти запреты будут даже в каком-то смысле ему и помогать, – полагает Дмитрий Гудков.

Редактор студенческого издания Doxa аспирант НИУ ВШЭ Армен Арамян в интервью Радио Свобода напомнил, какие еще ограничения накладывает на Егора Жукова фактическое признание его вины в экстремизме:

– Это запрет заниматься ютуб-каналом, по сути, той деятельностью, которой бы он хотел заниматься. Еще, насколько я понимаю, это означает внесение его в список экстремистов с последующими запретами, арестами счетов и так далее. Пока непонятно, как все будет дальше развиваться, но, конечно, сложно радоваться признанию вины абсолютно невиновного человека. Я думаю, что они дали этот условный срок только потому, что просто всем было очевидно, насколько абсурдно обвинение.

Армян Арамян признает заслугу общественной кампании в судьбе Егора Жукова и надеется, что силы гражданского общества удастся сплотить для защиты других обвиняемых:

Те силы, которые были аккумулированы для поддержки Егоры, сейчас можно будет перебросить на поддержку других фигурантов



– Есть очень много людей, которые поддерживали Егора, это и его знакомые, и студенты, которые, я считаю, наибольшую роль в этом сыграли. На самом деле, без всей этой массовой поддержки ничего бы не происходило. Без этой массовой поддержки с него бы не сняли первое обвинение по участию в массовых беспорядках. Без этой поддержки у него бы не появилась такая команда адвокатов. Что касается других обвиняемых, у них этой поддержки было меньше, тем не менее есть группы, которые занимаются очень широко деятельностью по борьбе с "московским делом". Сейчас в медиа достаточно большое внимание к этим делам есть. Я надеюсь, что будут подаваться апелляции, что решения по реальным срокам будут пересмотрены. Возможно, те силы, которые были аккумулированы для поддержки Егоры, сейчас можно будет перебросить на поддержку других фигурантов.

О том, как проходили суды 6 декабря, вы можете прочитать в блоге, который вели корреспонденты Радио Свобода.