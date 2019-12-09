Артём Лоскутов выставил на аукцион табличку из расследования Навального

Художник, организатор "Монстраций" Артём Лоскутов выставил на благотворительный аукцион арт-объект, главную часть которого представляет собой табличка с признанием в любви к банкиру Андрею Костину, установленная ранее на одной из скамеек в Центральном парке Нью-Йорка. Ранее эта табличка была упомянута в расследовании Алексея Навального, где утверждалось, что она была установлена в 2015 году по заказу телеведущей Наили Аскер-заде, а её установка стоила 10 тысяч долларов.

Арт-объект называется "Без любви ничего не получится". В его описании в фейсбуке Лоскутова говорится, что его составные части - "найденный объект" (собственно табличка), холст на картоне, к которому приклеена табличка, и подпись художника, сделанная маркером. Стартовая цена - 1 рубль, однако в комментариях уже предлагают более 100 тысяч рублей.

Алексей Навальный в воскресенье написал, что табличка какое-то время назад пропала со скамейки. Лоскутов признался в разговоре с редакцией Сибирь.Реалии, что сам скрутил табличку "ради искусства". По словам Лоскутова, деньги от продажи лота он переведет в крупнейший благотворительный фонд России — "Русфонд".