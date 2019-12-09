МВД: российские паспорта получили 125 тысяч жителей "ДНР" и "ЛНР"

Глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что с апреля 2019 года российские паспорта получили порядка 125 тысяч человек, проживающих на территории так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Всего в пункты приёма документов в Ростовской области поступило свыше 160 тысяч заявлений на получение российского гражданства.

Указ об упрощённом порядке предоставления российского гражданства жителям территорий, которые контролируются сепаратистами "ДНР" и "ЛНР", подписал в апреле этого года президент России Владимир Путин. В июле он распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

Правительство Украины признало незаконными российские паспорта, выданные по этой процедуре. С аналогичными заявлениями выступили власти Канады и представители Евросоюза.

Ещё одной ответной мерой стал указ президента Украины Владимира Зеленского, который упростил процедуру получения украинских паспортов гражданами России, если те подвергались "преследованиям по политическим убеждениям" или "обеспечивали национальную безопасность и защиту Украины".