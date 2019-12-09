В Ярославле на доме, где жил Немцов, вновь установлена памятная табличка

В Ярославле на доме, где жил оппозиционный политик Борис Немцов, вновь установлена памятная табличка. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя партии ПАРНАС Василий Цепенда. Он уточнил, что в этот раз табличка изготовлена из бронзы. Предыдущие две были из мрамора и гранита.

Установленную в феврале гранитную табличку в августе разбили неизвестные. Предыдущие также были сняты или уничтожены, как выразился Цепенда, "вандалами".

Городская администрация, ранее заявлявшая о незаконности установки таблички, отрицала причастность к демонтажу. При этом полицейские нашли одну из пропавших табличек в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля.