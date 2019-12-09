В Ярославле на доме, где жил Немцов, вновь установлена памятная табличка

В Ярославле на доме, где жил оппозиционный политик Борис Немцов, вновь установлена памятная табличка. Об этом в понедельник сообщил заместитель председателя партии ПАРНАС Василий Цепенда. Он уточнил, что в этот раз табличка изготовлена из бронзы. Предыдущие две были из мрамора и гранита.
Установленную в феврале гранитную табличку в августе разбили неизвестные. Предыдущие также были сняты или уничтожены, как выразился Цепенда, "вандалами".
Городская администрация, ранее заявлявшая о незаконности установки таблички, отрицала причастность к демонтажу. При этом полицейские нашли одну из пропавших табличек в территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля.
- Сооснователя ПАРНАС Бориса Немцова застрелили в Москве недалеко Кремля 27 февраля 2015 года. На тот момент он являлся депутатом Ярославской областной думы. По делу об убийстве осуждены пятеро предполагаемых исполнителей. Заказчиков преступления следствие установить не смогло.
- В США в честь Немцова названа площадь в районе российской дипмиссии в Вашингтоне. Имя политика носят скверы рядом с посольствами России в Вильнюсе и Киеве. В Москве в память о Немцове на месте его убийства организован народный мемориал, существованию которого противодействуют городские власти и прокремлёвские активисты. На домах, где жил оппозиционер в Москве и в Нижнем Новгороде, установлены мемориальные таблички.
- Первая табличка в Ярославле появилась 27 февраля 2016 года. На ней была надпись "В этом доме жил Борис Немцов, гражданин и патриот России".
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