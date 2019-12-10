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Дороги к свободе

Рейтинг Зеленского: почему началось снижение? Эфир в 20:30

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Что предпримет команда президента Украины?

Как отреагируют власть, оппозиция и общество на снижение рейтинга президента Владимира Зеленского? Виталий Портников беседует с социологом Евгением Головахой и политологом Алексеем Якубиным. Эфир в 20:30.

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