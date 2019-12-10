Рейтинг Зеленского: почему началось снижение? Эфир в 20:30

Как отреагируют власть, оппозиция и общество на снижение рейтинга президента Владимира Зеленского? Виталий Портников беседует с социологом Евгением Головахой и политологом Алексеем Якубиным. Эфир в 20:30.
Что предпримет команда президента Украины?
Как отреагируют власть, оппозиция и общество на снижение рейтинга президента Владимира Зеленского? Виталий Портников беседует с социологом Евгением Головахой и политологом Алексеем Якубиным. Эфир в 20:30.
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