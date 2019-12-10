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Новый глава СПЧ заявил, что летом в Москве были "массовые беспорядки"

Новый глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев

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Новый глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что на летних акциях оппозиции в Москве произошли "массовые беспорядки".

Выступая с докладом на встрече членов СПЧ с Владимиром Путиным Фадеев отметил, что к массовым беспорядкам привело несогласованное шествие за допуск оппозиционных кандидатов до выборов в Мосгордуму, которое прошло в центре столицы 27 июля.

Глава Совета также выступил за "соразмерность наказания содеянному" для участников несогласованных акций. По мнению Фадеева, "брошенный в сторону полиции бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку". Вместе с тем он считает, что в целом в "своих приговорах" по так называемому "московскому делу" суды проявили такую соразмерность.

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