В Праге одобрили установку памятника освобождавшим город бойцам Власова

Совет отдалённого пражского района Ржепорые единогласно одобрил установку мемориала солдатам Русской освободительной армии, погибшим при освобождении Праги в 1945 году. Об этом сообщает iDnes.cz.

"Городской округ Праги 5 должен им памятник, — заявил на заседании совета мэр Ржепорые Павел Новотны. Он отметил, что считает недостаточным, что в Праге у солдат РОА есть только безымянные могилы. "В отличие от красноармейцев, с власовцами у нас не было никаких конфликтов", — отметил он.

Установка памятника бойцам РОА вызвала резкую критику со стороны российского МИД. В заявлении российского посольства напоминается, что РОА была коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. Установка памятника власовцам, по мнению посольства, будет нарушением итогов Нюрнбергского трибунала.

Новотны с такой постановкой вопроса не согласен. Он считает, что монумент не увековечит РОА как коллаборационистов, а отметит их конкретные бои с вермахтом за Прагу в 1945 году. "Памятник будет напоминать о трёхстах спасителях Праги из рядов РОА, могилы которых разбросаны по разным местам, и это, как правило, безымянные могилы. Это недостойно. Так дальше продолжаться не может. Я бы никогда не поставил памятник Власову, я не вижу для этого причин", — говорил он в интервью Радио Свобода.

На заседании совета Ржепорые вопрос о строительстве памятника было предложено вынести на референдум. Новотны от этого отказался. Как будет выглядеть монумент — сейчас неизвестно. Но планируется, что он будет оборудован антивандальным покрытием и видеонаблюдением.