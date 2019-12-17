С флагом или никак. Андрей Мальгин - об Олимпийских играх

Когда WADA объявила о своём решении забанить российский спорт на четыре года, последовала весьма бурная реакция. Однако комментарии политиков и чиновников не отличались однообразием: как будто гром разразился средь ясного неба и ничто не предвещало сурового наказания, всяк самовыражался по-своему. Одни отрицали сам факт сокрытия положительных проб, сваливая вину на давно уехавшего Григория Родченкова, который "опустился в своей русофобии до того, что обвинил в употреблении допинга чистых спортсменов". Почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев так и сказал: "Человек, из-за которого всё происходит - придурок Григорий Родченков". Министр спорта Павел Колобков заверил: "Российский спорт переживает трудные времена, но правда на нашей стороне". А правда, по его мнению, заключается в том, что все эти россказни о допинге – сказки.

Другие комментаторы признавали существование проблемы, но вопрошали, зачем же наказывать всех, накажите виновных: "Это ущемляет права чистых спортсменов"! Тем самым разговор уводили в сторону: ведь в решении WADA, если прочитать его внимательно, не говорится о наказании спортсменов, речь там только о наказании государства. Разве чистые спортсмены лишены права выступать на соревнованиях? Нет, не лишены!

Третьи кивали на другие страны: там тоже допинг, но почему же наказывают только нас? На риторический вопрос тут же звучал ответ: это всё политические игры, к реальной борьбе с допингом отношения не имеющие. Просто Россию не любят. Премьер-министр Дмитрий Медведев отлил в граните: "Ну а другие страны что, безгрешны? Вот это больше всего и раздражает. Мы же знаем все эти примеры. Почему-то они их прячут под стол, а нас постоянно разматывают". Ему вторила спикер МИДа Мария Захарова: "Проблемы с допингом существуют во всех странах, но мишенью становится Россия".

Да неужели же "во всех странах"? Неужели в других странах накачкой спортсменов допингом и сокрытием результатов допинг-проб занимаются спецслужбы, то есть государственные органы? Где ещё спецслужбы, то есть представители государства, арестовав базу данных, методично уничтожают компромат? Вот государство-преступник и наказано, а чистые спортсмены пусть выступают без флага, никто не против.

И вот, когда первый шок прошел и первый пар выпустили, именно вопрос о флаге стал центральным. К этому моменту стало ясно, что железобетонные аргументы следователей WADA восклицаниями о русофобии и политизации не перебьёшь. Наказания не избежать и репутацию не вернуть. И по всей видимости, в одном самом главном кабинете было принято решение. Отныне мы боремся не за спортсменов. Нет. Мы боремся за флаг. Или на Олимпиаде с флагом, или никак. Потому что без флага – это унижение страны. А этого мы допустить никак не можем.

Сначала президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены "ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом". Затем подключили самих спортсменов. Борец Александр Шлеменко: "Сейчас на Олимпиаду лучше вообще не ехать, чем ехать без флага. Один раз мы съездили без флага и теперь об нас ноги вытирают". Многократная олимпийская чемпионка, пловчиха Светлана Ромашина: "Нас не сломить! Русские не сдаются!" А глава Федерации бокса России Умар Кремлев от имени российских боксёров заявил, что те якобы не хотят ехать на Олимпийские игры в Токио без флага: "Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии". Наконец, пресс-секретарь российского президента, явно сообщая мнение своего шефа, сообщил, что "решение о лишении флага нашей страны на международных соревнованиях, в том числе на предстоящей в Японии Олимпиаде, является неприемлемым".

Как вы запретите спортсменам, которым МОК предложит подать индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде, принять в ней участие?

Ну хорошо, а если все-таки решение WADA запретить российский флаг будет поддержано МОК и российским спортсменам вновь будет предписано выступить в нейтральном статусе, как быть с этой категорической "неприемлемостью"? Что тогда? Похоже, и на этот счет решение уже принято. Помните знаменитую, ужаснувшую многих фразу Владимира Путина: "Зачем нам такой мир, если там не будет России?" Сейчас, похоже, в Кремле принято такое решение: "Зачем нам такая Олимпиада, если там не будет России?" Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила проводить Олимпийские игры в России. В этом случае, подчеркнула спикер, на эти соревнования не распространялись бы решения WADA. Нам это по силам, сказала Матвиенко, у России есть опыт проведения Олимпиад и крупных спортивных мероприятий.

Тут же были организованы отклики в печати. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв: "Было предложение от Валентины Ивановны Матвиенко провести альтернативные Олимпийские игры. В общем-то, поддерживаю. Надо задействовать наши объекты, которых очень много". Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин: "Надо провести собственные соревнования, являющиеся альтернативой Олимпийских игр».

И понеслось. ТАСС распространило сообщение: "Вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что России необходимо организовывать свои спортивные первенства, бойкотируя летнюю Олимпиаду в Токио 2020 года... "Я считаю, что жесткая позиция - это бойкот, это отсутствие команды России на Олимпиаде", - добавил он". И вы думаете, застигнутые с поличным спецслужбы промолчали? Как бы не так. Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов заявил: "Пора жить своим умом. А не быть холопами под международными общественными организациями". И предложил такую программу действий:

1. Отказаться от участия в Олимпиаде.

2. Ввести санкции в отношение членов МОК.

3. Прекратить выплаты в МОК.

4. Возбудить уголовное дело на членoв МОК за оскорбление символов государственной власти России.

Журналисты даже поинтересовались мнением сына бывшего тренера Путина по самбо. И вот что сказал им заслуженный тренер России Михаил Рахлин: "По моему мнению, все это целенаправленная политика, которая ведется против нашей страны международными организациями... Поэтому, возможно, стоит один раз стукнуть кулаком по столу и бойкотировать Олимпиаду. Если WADA и другие международные спортивные организации так сильно не хотят видеть Россию на соревнованиях, то пусть соревнуются без нас". Вот-вот, зачем нам такая Олимпиада, если там не будет нас?

Впереди рассмотрение апелляции России в Спортивном арбитражном суде и последующее за этим решение Международного олимпийского комитета. Всё идет к тому, что МОК снова примет решение о запрете российским спортсменам выступать на играх под национальным флагом. И на этот случай Кремль уже решил: мы объявляем олимпийскому движению бойкот и устраиваем свои соревнования, куда не пустим никакую WADA. Но тут есть проблемка. А как вы запретите спортсменам, которым МОК предложит подать индивидуальные заявки на участие в Олимпиаде, принять в ней участие? Наверное, никак. И что дальше? Объявите врагами народа? Или достаточно забрать загранпаспорта?

Андрей Мальгин – журналист и блогер

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