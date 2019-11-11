Почему в России на высшем уровне заговорили об искусственном интеллекте и зачем главе Сбербанка Герману Грефу суперкомпьютер "Кристофари"? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Этого дня ждали миллионы, если не сотни миллионов людей по всему миру. Потому что сегодня 11.11, и в Китае в 11 часов по местному времени стартовала ежегодная грандиозная распродажа, которая продлится ровно сутки. Со скидками до 70 процентов. В России довольно много пользователей Aliexpress, которые воспользуются возможностью сэкономить, например, на подарках к Новому году.

Полная видеоверсия программы:

Кстати, раз уж речь зашла о России, Сбербанк решил ввести в России аналогичную традицию, приурочив ее к своему дню рождения. И он – вот совпадение – пришелся тоже на 11 ноября. В "Зеленый день" – так это будет теперь называться – скидки получат клиенты Сбербанка и компаний, входящих в его экосистему. К акции присоединятся и 150 компаний-партнеров. В банке надеются, что со временем "зеленый день" станет самым выгодным днем в году. Еще через пару недель – очередной праздник для любителей скидок – Black Friday, "черная пятница", с которой, по большому счету, и начались эти потребительские вакханалии.

У многих сложилось скептическое отношение ко всем этим дням безумных скидок, причем основанное на личном опыте. Товары, которые со скидкой стоят столько же, а то и дороже, чем за месяц до начала распродажи, – не редкость. А липовые скидки – способ привлечь внимание и заставить человека купить то, что ему не слишком нужно, только потому, что сегодня это якобы можно сделать за треть от той цены, которая была вчера и которая будет завтра. Это классика поведенческой экономики, за которую в последние пару десятилетий регулярно давали Нобелевские премии.

Из всех товаров, на которые предлагались скидки, менее четверти действительно потеряли в цене 10 и более процентов

Пару лет назад я наткнулся на одно исследование, целью которого было оценить, насколько реальны те скидки, которые предлагаются покупателям на Aliexpress 11 ноября, в "День холостяка". Проанализировано было 540 тысяч товаров, цены на которые начали отслеживать 16 сентября. В результате выяснилось, что из всех товаров, на которые предлагались скидки, менее четверти действительно потеряли в цене 10 и более процентов. Почти половина продавалась по той же цене либо с незначительным удешевлением, а оставшиеся и вовсе стоили дороже, чем самое дешевое предложение на тот же товар месяцем ранее.

Я далек от того, чтобы делать какие-то обобщения и утверждать, что скидки на распродажах – сплошная "липа". Более того, я сам предпочитаю покупать зимнюю одежду в конце зимы, а летнюю – в конце лета, когда магазины распродают остатки и меняют ассортимент. Многие мои знакомые готовы ждать несколько месяцев "черной пятницы", чтобы купить новый телефон или компьютер конкретной марки и модели и получить именно то, что им нужно и что они хотели, существенно дешевле. Но покупать что-то только потому, что сейчас это дешевле, а потом это что-то в хозяйстве может пригодиться, считаю откровенной глупостью. Впрочем, каждый получает удовольствие на свой манер, и шопинг на распродажах – один из проверенных способов. Чем многие продавцы и пользуются.

Представляю, как многие усмехнулись. Вы-то, конечно, на такие уловки не покупаетесь. Но что вы скажете, если вдруг случайно наткнетесь на платье, брючки, электросамокат или спиннинг, о которых всегда мечтали и которые продаются за треть цены. Нет денег – не беда. Ведь только для вас и только сегодня у банка фантастически выгодное предложение. Сможете ли устоять? Весь вопрос в том, насколько случайно вы на все это наткнетесь и не использует ли продавец систему искусственного интеллекта, которая постоянно присутствует рядом с вами и дотошно анализирует все ваши слова и действия, как в сети, так и вне ее – посредством какого-нибудь умного помощника, который облегчает вам жизнь и параллельно слушает и записывает все ваши разговоры. А потом помогает воплощать в жизнь заветные мечты.

Какую роль во всем этом сыграла машина, которая знает обо мне больше, чем я сам?

Использование в маркетинге искусственного интеллекта сопоставимо с переходом от ковровых бомбардировок к высокоточному оружию. И тот, кто мечтает о новой удочке, не будет натыкаться на колготки со скидкой, которые вызовут только раздражение. Более того, если у вас совсем нет денег и с точки зрения банка клиент вы не особенно перспективный, никто вам ничего подсовывать не будет, о чем бы вы ни мечтали. По большому счету ничего плохого в этом всем, видимо, нет. Но у меня в таких случаях всегда непроизвольно возникает неприятная мысль. А действительно ли я мечтал именно об этой удочке или электросамокате? Или мечта эта незаметно для меня самого родилась только что и тут же успела оформиться в старую заветную? И какую роль во всем этом сыграла машина, которая знает обо мне больше, чем я сам?

Искусственный интеллект сегодня – это очередное "наше все". Главная ставка в технологической гонке и золотой ключ к мировому господству. В Москве 8–9 ноября как раз проходила конференция, организованная Сбербанком и посвященная проблемам развития искусственного интеллекта. Там было объявлено, что главный банк страны обзавелся собственным суперкомпьютером, которому дали имя "Кристофари". В честь Николая Кристофари, который ничего особенного из себя не представлял, кроме того, что 178 лет назад открыл первый счет в первой появившейся в России Сберегательной кассе.

Так вот, компьютер "Кристофари" – это на сегодняшний день самый мощный суперкомпьютер в России. Он почти втрое превосходит прежнего российского рекордсмена, хотя в мире он только 29-й, а в Европе 7-й. Использоваться он будет для обработки больших массивов данных и обучения систем искусственного интеллекта. Стоит ли удивляться, что на эту тематическую конференцию пришел Владимир Путин и высказал свое бесценное мнение, в том числе и о морально-этической стороне дела.

Золотые слова. Но пока "Кристофари" не заработал в полную силу, я бы начал со свода этических правил взаимодействия человека и камеры слежения, банкомата или кассового аппарата. Можно подумать о таком же своде во взаимоотношениях гражданина и и резиновой дубинки или электрошокера. Ведь системы искусственного интеллекта используются далеко не только в бизнесе.

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