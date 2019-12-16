Ещё один свидетель по делу "Седьмой студии" заявил о шантаже

В Мещанском суде Москвы, где слушается дело о хищении государственных средств в отношении театрального режиссёра Кирилла Серебренникова и "Седьмой студии", свидетель Евгения Павлюченко заявила о том, что во время следствия дала показания под давлением.

По её словам, следователь шантажировал её тем, что она сама станет подсудимой, если откажется дать нужные показания. Павлюченко отметила, что ей было страшно.

На момент дачи показаний свидетель работала в департаменте государственной поддержки искусства и народного творчества при министерстве культуры. Одна из обвиняемых по делу "Седьмой студии", Софья Апфельбаум, была непосредственным начальником Павлюченко.

Ранее о даче показаний по делу "Седьмой студии" под давлением следователей заявляли свидетели Александра Балашова и Олеся Махмутова, обе – сотрудницы министерства культуры.

Махмутова, в частности, рассказала о том, что её допрашивали пять следователей в течение шести часов, угрожая превратить из свидетеля в подсудимую. Она также отметила, что ей было страшно, поскольку она "обычный человек".

На прошлой неделе стало известно, что Владимир Путин присвоил звание генерал-майора старшему следователю по особо важным делам Следственного комитета России Александру Лаврову, который, среди прочего, расследовал уголовное дело против "Седьмой студии".