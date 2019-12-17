"Мы сцепились, нас не разорвать". Защитники Шиеса и большая политика

Правозащитники и оппозиционные политики из крупных российских городов навестили активистов в лагере на станции Шиес Архангельской области, чтобы обменяться протестным опытом. Почти два года местные жители борются против строительства мусорного полигона.

В декабре 2018 года рядом со станцией Шиес активисты поставили первый вагончик-бытовку со спутниковой антенной. Там, сменяя друг друга, жили волонтеры, которые фиксировали нарушения при строительстве полигона и выкладывали их в интернет. В январе 2019 года неизвестные спилили опоры и перерезали провода линии электропередач, которую незаконно тянули к станции Шиес от Урдомы. Рабочие и охранники оказались зависимы от топлива для дизель-генераторов, обеспечивающих строительный городок электричеством. В феврале активисты перекрыли заброшенные лесные дороги, по которым бензовозы доезжали до Шиеса, и остановили работы на строительстве полигона. В марте рядом со станцией началось обустройство палаточного городка.

10 мая сотрудники ЧОП "Гарант безопасности" избили активистов, мешавших доставке топлива. 15 мая в администрации президента объявили, что строительство полигона будет приостановлено через месяц, но активисты не покинули станцию. Нападения на них ЧОПовцев продолжались вплоть до августа.

"Мы не Москва, мы даже не Калуга. Мы Север", – говорят защитники Шиеса­ в ответ на рассказы о московских протестах. Как живут активисты в архангельских лесах и в чем разница протестного мышления в столице и на Севере ­– в специальном репортаже Радио Свобода.

О встрече активистов Шиеса и столичных гостей читайте также на сайте Север.Реалии.