"Люди забывают о страхе": новая коалиция российских правозащитников

В Москве проходит правозащитная конференция, в раках которой учреждено новое национальное движение "За права человека". Об этом сообщил основатель одноимённой организации Лев Пономарёв. Ранее она была ликвидирована по требованию министерства юстиции. Кроме того, объявлено о создании гражданской коалиции, в которую войдут 17 правозащитных организаций.

По словам организатора конференции правозащитника Льва Пономарева, у нового движения не будет статуса юридического лица. Планируется, что оно будет коалицией, объединяющей другие правозащитные и экологические организации.

Новая ассоциация продолжит работу по защите гражданских прав и свобод, которой 22 года занимались члены ликвидированного Минюстом движения. Решение о ликвидации 1 ноября принял Верховный суд России. Перед этим организация была лишена государственных грантов и внесена в списки иностранных агентов.

По словам Льва Пономарева, в гражданскую коалицию готовы войти движения "За права человека", "Выбор России", общественная инициатива "Гражданин и армия", объединение против строительства мусорного полигона "Шиес" в Архангельской области, Комитет матерей в защиту подследственных и заключенных и другие.

О том, почему правозащитным организациям лучше держаться вместе, Лев Пономарев рассказал Радио Свобода:

Мы видим, что общество находится в возбужденном состоянии, силовики ведут себя разнузданно

- Надо объединяться для того, чтобы действовать более эффективно, но это общие слова, - говорит Пономарев. – Все говорят, что Россия находится в процессе трансформации власти. И задача правозащитников – быть посредниками между властью и обществом. Мы видим, что общество находится в возбужденном состоянии. Появляются все новые и новые инициативы. Например, в последние месяцы о себе громко заявляли защитники Шиеса. На конференции сделано заявление о создании гражданского экологического движения. Мы знаем, что как минимум в 30 регионах России гражданский протест вокруг экологических проблем разрастается. Так что на сегодня это наиболее активный отряд гражданского сопротивления. Надо объединяться, надо делать общее движение. Кроме того, много проблем, связанных с пенитенциарной системой, с беззаконными действиями силовых структур. Мы видим, что силовики ведут себя все более разнузданно. Количество жертв и жалоб увеличивается. Поэтому надо обмениваться опытом и помогать друг другу - защищать жертв полицейского произвола и пенитенцитарной системы. Все это будет продолжено в рамках нового правозащитного объединения, - говорит Лев Пономарев.

По его словам, новая правозащитная коалиция будет добиваться прекращения преследования граждан по политическим мотивам, защиты экологии, реформирования судебной системы. Участникам съезда предложили подписать заявление с требованием отставки председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой и "московских судей, приговоривших к лишению свободы по уголовным статьям участников мирных несогласованных акций протеста".

О работе конференции рассказал ее участник, правозащитник Валерий Борщев:

Для правозащитников это был тяжелейший, катастрофическмй год.

- Это ежегодная правозащитная конференция. По традиции, правозащитники собираются вместе, чтобы подвести итоги, отметить какие-то болевые точки и договориться об общей программе действий, - напоминает член МХГ. – И этот год, конечно был не самым лучшим для правозащитников, это был тяжелейший, катастрофический год. Ликвидирована старейшая организация "За права человека". Я расцениваю это как вызов всему правозащитному сообществу. Мы видим, что продолжается прессинг "Мемориала", у них огромные штрафы. Правозащитное сообщество под угрозой. Действия властей меня очень тревожат. Власть занимается так называемым "импортозамещением" - создает свои имитаторские правозащитные организации. Аналогичная ситуация с общественным контролем - большинство общественных наблюдательных комиссий практически уничтожили. Но мы будем продолжать отстаивать свои позиции. Мы должны действовать. Лев Пономарев создал другую организацию, и она будет действовать. "Мемориал" по-прежнему действует. Московская Хельсинкская группа, естественно, продолжает свою деятельность. Несмотря на все угрозы и давление, мы будем придерживаться своих принципов. Корни правозащитного движения в России слишком глубоки, эта власть не сможет его уничтожить и ослабить, - уверен Валерий Борщев.

На конференцию в Москву приехали представители региональных правозащитных организаций. Среди них – участники объединения против строительства мусорного полигона Шиес в Архангельской области. Говорит один из активистов движения Дмитрий Секушин:

Речь идет о здоровье и жизни наших детей, поэтому люди забывают о страхе

- Это было очень полезно. Мы давно знакомы с Львом Александровичем Пономаревым. Он оказывает нашему движению большую информационную помощь. Предложение об объединении экологических активистов всей страны зрело у нас достаточно давно, еще с осени прошлого года, но окончательно оформилось именно сейчас, к учредительному съезду движения "За права человека". Это очень хорошо, это знаковое событие. То, что мы сейчас формально объединяемся - это правильный шаг. Нас уже поддержало несколько десятков региональных экологических активистов, организаций и движений. В ближайшее время мы запланируем нашу общую работу, скоординируем свои действия. Нам необходим обмен опытом, поскольку у каждого из региональных экологических активистов и движений есть определенный багаж знаний. Да, правозащитная деятельность в нашей стране не безопасна, активисты подвергаются давлению и преследованиям. Но речь идет о здоровье и жизнях наших детей, и поэтому люди забывают о страхе, - говорит активист из Архангельска Дмитрий Секушин.

В субботу в Архангельске прошёл пикет против строительства полигона на станции Шиес, куда планируют свозить мусор из Москвы. Об этом сообщается в группе "Поморье – не помойка".

Местные жители считают, что строительство полигона приведет к экологической катастрофе. Активисты протестуют против стройки, дежурят у станции и блокируют проезд строительной техники.

Власти Москвы планируют вывозить мусор в семь регионов России. Свалки в городе и Подмосковье не справляются с нагрузкой. Поэтому больше 6,6 миллиона тонн отходов должны ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области.