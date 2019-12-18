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В Москве задержана участница Pussy Riot Мария Алёхина

Мария Алёхина

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В Москве полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину. Её доставили в отдел полиции по району Якиманка.

По словам Алёхиной, задержание связано с акцией месячной давности на Большом каменном мосту.

8 ноября несколько участников Pussy Riot и движения "Декоммунизация" свесили с моста баннер с надписью "Стоп ГУЛАГ" и фотографиями политзаключённых, среди которых – осуждённый за одиночные пикеты на четыре года колонии московский активист Константин Котов, обвиняемый в нападении на офис "Единой России" аспирант МГУ Азат Мифтахов, обвиняемые по делу так называемого экстремистского сообщества "Новое величие", и другие активисты.

Ранее за эту же акцию арестовали на пять суток координатора "Декоммунизации" Дмитрия Энтео. 14 ноября его задержали в московском аэропорту Шереметьево, спустя сутки суд признал его виновным в повторном нарушении организации публичного мероприятия.

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