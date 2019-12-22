Обида, корень зла. Эфир в 19.05

Философия обиды. Обида как базовое человеческое чувство и жизненное основание. Каин и Авель, Маркиза Мертей и виконт Вальмон, Хрущов и Кеннеди. Где в историях убийств, катастроф и политических кризисов кроется обида? Скрытая и явная, родственная и межнациональная обиды.

Было ли на кого обижаться царю Эдипу? Обида и рок. Есть ли место обиде в классическом корпусе трагедии?

Обида в социальных сетях: “новая чувствительность” или общая безответственность?

“Как теплая одежда защищает от стужи, так выдержка защищает от обиды и обидчивости. Умножай терпение и спокойствие духа, и обида, как бы горька ни была, тебя не коснется.” Леонардо да Винчи.

“Умение уберечься от угрожающей несправедливости есть признак ума, нежелание же отплатить за причиненную обиду есть признак бесчувственности.” Демокрит.

"Благовоспитанный человек не обижает другого по неловкости. Он обижает только намеренно." Анна Ахматова.

"Следует воздерживаться в беседе от всяких критических, хотя бы и доброжелательных, замечаний: обидеть человека легко, исправить же его - трудно, если не невозможно." Шопенгауэр.

Обсуждаем с философом Аркадием Неделем.

Ведет программу Елена Фанайлова