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В отношении челябинской пенсионерки прекращено дело об оправдании терроризма

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Следственный комитет прекратил уголовное дело об оправдании терроризма в отношении пенсионерки из Челябинска Галины Гориной. В её действиях не нашли состава преступления, сообщил в четверг в своём телегам-канале глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Поводом для преследования Гориной, у которой летом прошёл обыск, стал репост в социальной сети ВКонтакте новости о самоподрыве 17-летнего подростка в здании управления ФСБ Архангельска в октябре прошлого года.

Изначально эксперты нашли в репосте и подписи к нему "совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта".

Теперь же следствие установило, что Горина "не являясь автором публикации, свое отношение к данному событию в виде дополнительных комментариев не выражает", пишет Павел Чиков.

  • Следователь при этом сослался но постановление Верховного суда о том, что в уголовных делах об экстремизме следует учитывать "форму и содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание комментариев данного лица или иного выражения отношения к ней". Представитель следствия счёл, что эта норма "по аналогии" применима к делам об оправдании терроризма.
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25 декабря суд приговорил жительницу Карелии Екатерину Муранову к штрафу в 350 тысяч рублей по обвинению в оправдании терроризма. По версии следствия, осенью 2018 года она оставила комментарий под постом о взрыве в архангельском ФСБ. Показания против Мурановой дали студенты Российской правовой академии. Они сделали это по просьбе следователя.

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