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Обвиняемого в оправдании терроризма отпустили под подписку о невыезде

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В Калуге следствие изменило меру пресечения для местного жителя Ивана Любшина, обвиняемого в оправдании терроризма. Его отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом сообщает "Медуза".

В октябре этого года Любшина задержала группа "людей в масках" под руководством сотрудника ФСБ, которого он опознал как Дмитрия Волкова. Обвиняемого повалили на землю лицом вниз и нанесли несколько ударов. Его вывезли в лесополосу, где избили ногами и применяли электрошокер, после чего доставили в Следственный комитет. Там Любшину показали постановление о возбуждении против него дела об оправдании терроризма. Поводом для этого якобы послужил его комментарий в социальной сети, в котором Любшин назвал героем Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании архангельского управления ФСБ осенью 2018 года. Суд отправил жителя Калуги под домашний арест.

  • Взрыв при входе в здание ФСБ в Архангельске произошел 31 октября 2018 года. Бомбу внутрь попытался пронести 17-летний студент местного колледжа Михаил Жлобицкий. Она взорвалась у него в руках. Жлобицкий погиб, трое сотрудников ФСБ пострадали.
  • Среди тех, кого обвиняют в публичном оправдании терроризма из-за комментариев к теракту, псковская журналистка Светлана Прокопьева. В эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" она высказала своё мнение относительно причин теракта в здании ФСБ в Архангельске. Она назвала теракт методом политической борьбы, вспомнив народовольцев, и отметила, что государство своими репрессиями "само воспитало поколение граждан, которые борются с ним". Прекратить дело против журналистки потребовал Совет по правам человека при президенте России.

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