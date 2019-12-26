Обвиняемого в оправдании терроризма отпустили под подписку о невыезде

В Калуге следствие изменило меру пресечения для местного жителя Ивана Любшина, обвиняемого в оправдании терроризма. Его отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом сообщает "Медуза".

В октябре этого года Любшина задержала группа "людей в масках" под руководством сотрудника ФСБ, которого он опознал как Дмитрия Волкова. Обвиняемого повалили на землю лицом вниз и нанесли несколько ударов. Его вывезли в лесополосу, где избили ногами и применяли электрошокер, после чего доставили в Следственный комитет. Там Любшину показали постановление о возбуждении против него дела об оправдании терроризма. Поводом для этого якобы послужил его комментарий в социальной сети, в котором Любшин назвал героем Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании архангельского управления ФСБ осенью 2018 года. Суд отправил жителя Калуги под домашний арест.