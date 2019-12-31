...И Путин под оливье. Галина Сидорова – о новогоднем волшебстве

Москва. Кремль. 31 декабря. Звон бокалов. Голова Путина в телике. Закусываем в ожидании боя курантов: "Оливье подложить?", "...Может, рыбки под маринадом?", "...Ой, за старый год еще не выпили, чтобы уходил уже поскорее!" А голова тем временем гнёт свое: о "волнениях и надеждах", о "восторженных глазах малышей", о "радости родителей, бабушек и дедушек, если вся семья в эти минуты вместе", о сердцах, "согретых чуткостью и вниманием" и "пониманием, что вот оно – новогоднее волшебство".



Представляю, как слушают эту "песню о главном" державшие в декабре голодовку матери Анны Павликовой и Даниила Конона. Как эта "новогодняя серенада" откликается в сердцах родителей других детей, арестованных по делам "Сети" и "Нового величия", безвинно осужденных участников московских протестов, отправленных в места весьма отдалённые от дома и семьи. Мы же – те, кто пока не попал под каток репрессивной машины, – внимаем этой говорящей голове, кто с отвращением и ненавистью, кто с обожанием (но таких всё меньше), кто со смехом (таких всё больше), ну а кто с извечным равнодушием. Типа: надо так надо, раз уж так всё в стране устроено…

И вдруг, как гром салюта среди новогоднего неба: "Я устал... Я ухожу..."

Случись такой сюрприз, неожиданностью он стал бы разве что для "простых россиян". Для "непростых" из ближайшего окружения, пару десятилетий на этой голове паразитировавших, всё вполне "ожиданно". И означало бы лишь то, что там, в кремлёвских верхах, уже обо всем договорились: кто, куда и за сколько. А стране уготован преемник, и в ближайшие дни его выведут в премьеры. Затем организуют междусобойчик под вывеской "выборы".

Причём неважно, как его будут звать. Преемник, навязанный режимом, – это ничуть не лучше, чем попытка самого Путина нарушить Конституцию и продлить свое появление в новогоднем эфире на всю оставшуюся жизнь. Прежде всего потому, что таким образом окончательно законсервируется нынешняя порочная система псевдодемократии: соответствующие институты как бы есть, а в реальности их нет. Страну, как белку, снова загонят в колесо, где ей предстоит бежать в никуда в новом десятилетии, пока молодые и старые ротенберги и прочие дерипаски с тимченками будут ежеквартально получать свои 7.458.117.094,76 рублей прибыли, как Игорь Ротенберг по результатам второго квартала в одной из его газпромовских компаний.

В 2019 году впервые на протестных акциях в разных российских регионах появились требования импичмента президента. Не иначе, впечатлились граждане вестями из-за океана. Но импичмент по-американски в России невозможен. При этом соответствующая статья под номером 93 в российской Конституции имеется и предусматривает выдвижение обвинения нижней палатой парламента в государственной измене или ином тяжком преступлении. Далее Верховный суд должен представить заключение о наличии в действиях президента признаков преступления, а Конституционный суд – о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. Решение об отрешении главы государства от должности принимает Совет Федерации.

Статья-то есть, но нет реальной системной оппозиции, которая могла бы на равных состязаться с исполнительной властью, чтобы поставить, в случае необходимости, вопрос об импичменте. Вот, в частности, почему для кремлёвского небожителя так важна ручная Госдума и такой же ручной Совет Федерации. Чтобы, как говорится, без сюрпризов. А вариантом мини-импичмента по-русски мог бы стать даже массовый отказ голосовать за любого человека, которого спустят сверху в качестве преемника-местоблюстителя.



По результатам опроса "Левада-центра" и московского Центра Карнеги, более 60 процентов жителей России ждут в стране перемен. Хотя правильнее было бы сказать: большинство ждёт, чтобы эти перемены кто-нибудь за них устроил… Некоторые мои коллеги уверены, что стареющая голова в телеке навсегда, по крайней мере при нашей жизни. Не могу согласиться, и не потому, что я такой уж сверхоптимист. Просто наблюдаю: во-первых, за телодвижениями в верхах – там далеко не всем хочется оказаться рядом со своим любимым руководителем, когда для того всё закончится. А во-вторых, и в главных – за "движухой" в среде близких мне молодых людей. "Вы нас даже не представляете" – такой плакат на одном из протестных митингов несли знакомые студенты. И ведь правда: не представляют. Власть уже много лет лепит удобный для себя народ, создавая какие-то искусственные молодежные движения и патриотические кружки. Те на короткое время становятся ручными, активничают за лидера. Но вот деньги заканчиваются, бюджет распилен – и утих энтузиазм! Концепция меняется, под неё выписан новый бюджет – новые лица – распил – затухание активности. Так это работает при тоталитаризме, точнее, не работает. Ибо не представляют.

75-летний юбилей Победы и особая роль в ней лично товарища Сталина – главная тема-скрепа-2020

Что случится с боем курантов 31 декабря 2019 года или ближайшей весной, а может, летом или осенью, не предскажет никто. Уж на что незыблемым казался Советский Союз, а рухнул в одну декабрьскую ночь как миленький. А ведь что к тому идет, догадывались многие, тем не менее, давали стране годы и десятилетия жизни в том мучительном состоянии, в котором она находилась.

Пока нетрудно предсказать лишь то, что Путин сотоварищи уготовил нам в наступающем 2020 году. Раньше он уходил от решения насущных домашних дел, руля внешними. Теперь пересел на исторического конька: 75-летний юбилей Победы и особая роль в ней лично товарища Сталина – главная тема-скрепа-2020. Чтобы люди не мусор "выносили" из российской избы, не о пенсиях сетовали, не об отсутствии лекарств и насилии в семьях, а намертво увязли в прошлых победах, в сказочной просталинской их интерпретации. Заставить Россию двигаться в будущее спиной вперед, вглядываясь в светлое прошлое – вот новогодний подарок от Путина, который президент в последние денёчки старого года ваял с пугающим старческим энтузиазмом. Впрочем, в то будущее, которого страна оказалась лишена по его милости, по-другому и не доберёшься.

Галина Сидорова – московский журналист

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