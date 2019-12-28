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История

Дважды казнен и оклеветан. Судьба летчика Бориса Пивенштейна

Борис Пивенштейн, коллаж

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Статья российской "Википедии", посвященная советскому летчику Борису Пивенштейну, в 2019 году переписывалась несколько раз, и до сих пор в нее вносятся новые коррективы. Еще недавно ее авторы с уверенностью сообщали, что подполковник Борис Пивенштейн, участник экспедиции по спасению челюскинцев, автор популярных книг, командир эскадрильи, кавалер ордена Красной Звезды, в 1943 году, попав в немецкий плен, перешел на сторону Гитлера, работал с власовцами, а после войны остался в Западной Германии. Там он якобы сотрудничал с американской разведкой, был старостой знаменитого православного храма в Висбадене и членом антикоммунистического Народно-трудового союза, а в 1951 году эмигрировал в США.

Что с ним случилось дальше, "Википедия" не сообщала, вместо даты смерти стоит прочерк, но в сетевых дискуссиях о Второй мировой войне можно отыскать увлекательные версии. Якобы Борис Пивенштейн помогал американцам воевать в Корее и во Вьетнаме, допрашивал советских военнослужащих-перебежчиков, а также консультировал ВВС Израиля во время шестидневной войны 1967 года.

Полярные летчики. Сидят: (слева направо) Михаил Михайлов, Борис Пивенштейн, Моуно Линдель, Михаил Водопьянов, Федор Куканов. Стоят: Михаил Бабушкин, Алексей Иванов, Михаил Сахаров, Георгий Страубе, Валентин Аккуратов, Борис Чухновский и Флегонт Боссейн
Полярные летчики. Сидят: (слева направо) Михаил Михайлов, Борис Пивенштейн, Моуно Линдель, Михаил Водопьянов, Федор Куканов. Стоят: Михаил Бабушкин, Алексей Иванов, Михаил Сахаров, Георгий Страубе, Валентин Аккуратов, Борис Чухновский и Флегонт Боссейн

В предательстве Пивенштейна не сомневались и историки. Вячеслав Звягинцев в книге "Трибунал для сталинских соколов" со ссылкой на материалы судебного производства пишет, что до 1950 года Пивенштейн считался без вести пропавшим, а его семья получала государственную пенсию, но затем органы безопасности обнаружили, что он жил в Германии, являлся секретарем эмигрантского комитета, а затем выехал в США. Знаток власовского движения Кирилл Александров рассказывает о том, как Пивенштейн работал в Морицфельде под Кёнигсбергом, где в 1943–44 годах размещалось отделение контрразведки "Восток" (Auswertestelle Ost) по обработке данных о ВВС Красной армии, подчинявшееся штабу верховного командования люфтваффе. Якобы вызволил Пивенштейна из немецкого лагеря участник власовского движения, бывший полковник Красной армии Виктор Мальцев, перешедший на сторону немцев и впоследствии возглавивший Военно-воздушные силы Комитета освобождения народов России.

Разумеется, такая биография вызывает ярость у посетителей военно-патриотических форумов. "Пивенштейн оказался редким примером предательства. Россия, Америка и Великобритания не имели таких летчиков-предателей". "А какой суд должен быть для Пивенштейна?! Веревка с мылом. Жаль, что избежал".

Боевая характеристика на Бориса Пивенштейна
Боевая характеристика на Бориса Пивенштейна

Но откуда взялись все эти сведения? И есть ли хоть один документ, их подтверждающий?

Единственный источник – решение Военной коллегии Верховного суда СССР, которая 4 апреля 1952 года заочно приговорила Бориса Пивенштейна к смертной казни с конфискацией имущества и лишением воинского звания. Чекисты объявили, что Пивенштейн с 1934 года сотрудничал с немецкой разведкой, а в 1943 году во время боевого задания добровольно перелетел на сторону противника, "работал в отделе контрразведки "Восток", где занимался опросом советских летчиков, попавших в плен к немцам, обрабатывал их в антисоветском духе и склонял к измене Родине". Семью летчика выселили из Дома на Набережной, его жену выслали из Москвы, дети жили в уверенности, что отец – предатель.

Радио Свобода рассказывало о судьбе Бориса Пивенштейна в статье "Казненный дважды", опубликованной в августе 2019 года. Тогда мы привели аргументы в пользу альтернативной версии, которую отстаивает Ванда Цуркан, дочь летчика Юрия Цуркана, написавшего мемуары "Последний круг ада".

Схема расположения виселицы и крематория в концлагере Штутгоф
Схема расположения виселицы и крематория в концлагере Штутгоф

Юрий Цуркан был узником нацистского лагеря Штутгоф, недалеко от Данцига. В своей книге он рассказывает, как в мае 1944 года в Штутгоф был переведен Борис Пивенштейн и на следующий день его повесили. В архиве лагеря нет записей о казни, но сохранился документ о том, что 15 мая 1944 года Борис Пивенштейн в числе других узников был доставлен из гестапо Кенигсберга. Юрий Цуркан пишет, что вечером перед казнью разговаривал с Пивенштейном и тот просил сообщить родным о его судьбе.

Мемуары Юрия Цуркана вышли в 1967 году, и вскоре автора вызвали в КГБ, где расспрашивали о Пивенштейне. Он сказал чекистам, что не мог ошибиться, поскольку был знаком с Пивенштейном с 1937 года.

Сохранилось письмо, которое Юрий Цуркан написал своему другу Ивану Панфилову после допроса в КГБ: он вновь вспоминает историю встречи с Пивенштейном в Штутгофе.

Письмо Юрия Цуркана Ивану Панфилову
Письмо Юрия Цуркана Ивану Панфилову

Не удалось найти ни одного документа, свидетельствующего о том, что Юрий Цуркан ошибся, а Борис Пивенштейн был жив после мая 1944 года. Ничего нет в архиве НТС, в доступных исследователям документах американских и немецких спецслужб, нет ни одного свидетельства в мемуарах, ничего не знают о послевоенной жизни Пивенштейна исследователи спецслужб.

Историк Игорь Петров, изучающий материалы отдела контрразведки "Восток", хранящиеся в военном архиве во Фрайбурге, не обнаружил никаких упоминаний о Пивенштейне. Нет его имени и в пропагандистских материалах РОА. "Можно предположить, что его привозили в Морицфельде на какое-то время и допрашивали, как и других советских летчиков. Например, Герой Советского Союза подполковник Николай Власов, попавший в плен в 1943 году, допрашивался в Морицфельде. Затем его перевели в лагерь для пленных летчиков в Лицманнштадт, впоследствии он попал в Маутхаузен, где был казнен за участие в подполье", – говорит Игорь Петров.

Каким же образом появилась версия о том, что еврей и советский офицер поступил на службу к Гитлеру, выжил и уехал в Америку? Высказывалось предположение, что фантазия о жизни Пивенштейна в Висбадене, работе в православном храме и переезде в США возникла на Лубянке по ошибке: Бориса Абрамовича Пивенштейна чекисты перепутали с однофамильцем – Андреем Ивановичем Пивенштейном. Так оно и оказалось.

История о том, как человека, погибшего героем, обвинили в измене и заочно приговорили, перепутав с однофамильцем, уникальна

Профессиональный военный Андрей Пивенштейн (1887–1963) эмигрировал из России после окончания Гражданской войны, жил в Польше и Германии, публиковал монархические статьи в эмигрантской периодике. Игорь Петров нашел на сайте архива Бад-Арользена список перемещенных лиц, которые отправлялись из Германии в США 4 января 1951 года. Красным выделено имя Андрея Пивенштейна, православного, родившегося в Варшаве в 1887 году. Очевидно, что именно его чекисты перепутали с Борисом Пивенштейном.

Справка о выезде Андрея Пивенштейна в США
Справка о выезде Андрея Пивенштейна в США

"Полагаю, что это окончательно закрывает вопрос о судьбе Бориса Пивенштейна. Ясно, что к чекистским ориентировкам следует изначально относиться с осторожностью, и все же история о том, как человека, погибшего героем, обвинили в измене и заочно приговорили, перепутав с однофамильцем, пожалуй, уникальна", – пишет Игорь Петров.

Не следует забывать, что обвинения против Бориса Пивенштейна фабриковались в разгар антисемитской кампании. Уже были арестованы члены Еврейского антифашистского комитета, готовилось "дело врачей", расследовалось дело о "сионистском заговоре в органах безопасности".

Созданный образ совпадал с воображаемым злодейским образом евреев и вызывал чувство ненависти

"На митингах, проходивших на предприятиях и в учреждениях, клеймились позором "подлые наймиты империализма", достойные за свои деяния самой жестокой кары. При этом в глазах многих советских людей, подвергшихся пропагандистской обработке и зараженных антисемитскими настроениями, созданный образ совпадал с воображаемым злодейским образом евреев и вызывал чувство ненависти. Особенно это касалось известных личностей. Борис Пивенштейн – еврей, идеально подходил на эту роль", – пишет Ванда Цуркан в своем заявлении в Главную военную прокуратуру.

Борис Пивенштейн
Борис Пивенштейн

Почему власти не признали свою ошибку через 15 лет, когда вышла книга Юрия Цуркана и с ее автором встречались сотрудники КГБ? В 1967 году СССР разорвал дипломатические отношения с Израилем, и привлечение внимания к истории еврея, героя войны, из-за некомпетентности чекистов объявленного власовцем, наверняка сочли неуместным. Но ясно, что уже тогда советские спецслужбы знали, что Борис Пивенштейн был казнен нацистами. Андрей Пивенштейн (Andreas Piwenstein) к тому времени уже умер в Калифорнии.

Прошло 50 лет, но работники Лубянки так и не удосужились рассказать о том, как их предшественники перепутали православного монархиста с советским летчиком. Зато цитаты из обвинительного заключения 1952 года переходят из одной статьи о предателях-власовцах в другую.

Ванда Цуркан решила добиться официальной реабилитации Бориса Пивенштейна. Она направила в Главную военную прокуратуру подробнейшее письмо, дополненное копиями документов, найденных в архивах концлагеря Штутгоф. И в декабре 2019 года получила поразительный ответ от военного прокурора Сожигаева.

Оказалось, что дело Бориса Пивенштейна рассматривалось в 1997 году, он был тихонько реабилитирован, а все материалы направили в архив ФСБ.

Пивенштейна не только дважды казнили, но и дважды самым подлым образом обвинили в предательстве

Теперь можно восстановить всю картину фальсификации. Подполковник Борис Пивенштейн был казнен в концлагере Штутгоф 16 мая 1944 года. В 1952 году, в разгар антисемитской кампании, намеренно или нечаянно перепутав советского офицера с уехавшим в США эмигрантом-монархистом, чекисты приговаривают его к расстрелу, а его семью разоряют. В 1967 году, после выхода воспоминаний Юрия Цуркана, в КГБ понимают, что был совершен подлог, но решают его скрыть. В 1997 году дело тайно пересматривается Военной прокуратурой, Пивенштейна реабилитируют, но и это скрывают, а документы прячут в архиве ФСБ. При этом никто из сотрудников силовых структур, знающих о фальсификации, не реагирует на поток публикаций о том, что Пивенштейн работал на Гитлера, Власова и ЦРУ.

Ванда Цуркан хочет восстановить доброе имя Бориса Пивенштейна
Ванда Цуркан хочет восстановить доброе имя Бориса Пивенштейна

"Я возмущена ответом из прокуратуры, – пишет Ванда Цуркан. – Бориса Пивенштейна не только дважды казнили (немцы – в 1944-м, советский трибунал – в 1952-м), но и дважды самым подлым образом обвинили в придуманном предательстве и шпионаже – сначала в 1952 году, а теперь в наше время".

Ванда Цуркан надеется получить доступ к материалам, хранящимся в архиве ФСБ, и хочет написать книгу о судьбе Бориса Пивенштейна. А на первых порах достаточно будет выбросить чекистскую клевету из статьи в "Википедии" и добавить вместо прочерка подлинную дату его смерти.

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