Большой обмен и большой рейтинг Зеленского 

29 декабря в Донецкой области состоялся новый большой обмен удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех", о котором договорились на переговорах "нормандской четверки" в Париже 9 декабря лидеры Украины, Франции, Германии и России. Обмен начался в 10:30 утра на контрольно-пропускном пункте "Майорское" под Горловкой и завершился спустя почти шесть часов. Четырнадцать человек отказались возвращаться к сепаратистам, еще пятеро из киевского списка решили остаться со своими родными в Донецке.

Таким образом, в результате обмена на подконтрольную Украине территорию из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) вернулись 12 военнослужащих, в том числе разведчики, участвовавшие в боях под Иловайском и Дебальцевым, и 64 гражданских лиц, включая журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка. Украина передала в ОРДЛО 127 человек. Среди тех, кого отдал Киев, пятеро бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстрелах активистов Евромайдана в 2014 году, трое приговорённых к пожизненному заключению за теракт в Харькове, несколько россиян, воевавших на стороне сепаратистов, бразилец Рафаэль Лусварги, а также так называемый "киллер Кадырова" по прозвищу Динго.

Вечером 29 декабря в киевском аэропорту Борисполь президент Украины Владимир Зеленский, родственники и журналисты встретили освобожденных в рамках обмена, прилетевших на военном самолете из Чугуева Харьковской области. Первым из самолета вышел Богдан Пантюшенко, который провел в плену почти пять лет. Он родом из города Белая Церковь Киевской области, в Донбасс отпарился добровольцем, был командиром первой танковой бригады ВСУ с позывным "Броня" и попал в плен 18 января 2015 года. В Донецке Пантюшенко осудили на восемнадцать лет за подрыв Путиловского моста. Долгое время родственники и украинские власти считали его пропавшим без вести.

После того как Зеленский пожал руку каждому из освобожденных украинцев, он ответил на несколько вопросов журналистов. Президент подтвердил, что выдача в ОРДЛО экс-"беркутовцев", обвиняемых в убийстве участников протестов на Майдане, была ключевым условием обмена. Зеленский не упомянул Путина, но в его окружении говорят, что такое условие назвал лично российский президент во время двухсторонней встречи в Париже. "Если бы у меня было еще 100 "беркутовцев" и мне бы предложили вернуть одного разведчика, я бы отдал 100 "беркутовцев" и вернул живого разведчика", – заявил в аэропорту Зеленский и добавил: "Почему были без приговоров "беркутовцы", мы разберемся, но это никак не будет влиять на дела [об убийствах на] Майдане... Мы завершим их обязательно".

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила, что в плену сепаратистов в Донбассе, по предварительным данным, остаются около 300 украинцев.

В рамках обмена Украина передала так называемым "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников "Беркута" Олега Янишевского, Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко. Они были арестованы более пяти лет назад по обвинению в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года. Вечером 28 декабря 2019 года Апелляционный суд Киева отпустил всех на свободу, изменив меру пресечения на личное обязательство. Перед этим генеральный прокурор Руслан Рябошапка заменил прокуроров, которые несколько лет вели "дела Майдана" и были против того, чтобы обвиняемых включили в списки на обмен с ОРДЛО. Из пяти "беркутовцев" до освобождения двое находились под домашним арестом, а трое – в СИЗО.

После решения апелляционного суда волонтеры и активисты патриотических организаций заблокировали Лукьяновское СИЗО в Киеве, чтобы помешать вывезти экс-"беркутовцев" для обмена. Однако, как оказалось, предвидя такое развитие событий, обвиняемых заранее вывезли из следственного изолятора. Выдачу ОРДЛО бывших "беркутовцев" осудил ряд политиковс и общественных активистов. "Решение властей об обмене лиц, причастных к преступлениям против участников Революции достоинства, обрывает последние ниточки к непосредственным заказчикам преступлений, а уже сейчас очевидно, что эти ниточки ведут в Москву, к главному заказчику – Путину и его марионетке Януковичу", – написал в фейсбуке пятый президент Украины, лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко, подчеркнув при этом, что требование России выдать бывших "беркутовцев" является ничем иным как "публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане".

Адвокат родственников семей погибших на Майдане ("Небесной сотни") Павел Дикань предполагает, что теперь, когда экс-"беркутовцы" оказались вне контроля украинских властей, дело об убийствах активистов Евромайдана будет закрыто:

Маловероятно, что все это дойдет до вынесения приговоров



– Судебный процесс в Святошинском районном суде Киева в отношении бывших сотрудников "Беркута", который длится уже несколько лет, продолжаться больше не сможет из-за отсутствия обвиняемых. Маловероятно, что они появятся в суде 14 января 2020 года, когда назначено очередное заседание. Теоретически суд должен будет объявить эту пятерку в розыск и, естественно, приостановить рассмотрение дела. Что же касается других дел по преступлениям против Евромайдана, то ранее практически всех их фигурантов под разными предлогами освободили из-под стражи под личное обязательство либо в качестве меры пресечения избрали домашний арест. И теперь маловероятно, что все это дойдет до своего логического завершения – вынесения приговоров. К тому же, в октябре нынешнего года новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка ликвидировал управление специальных расследований Генеральной прокуратуры, которое занималось преступлениями против евромайдановцев. Перспектива этих дел теперь весьма призрачна.

– А что бы вы ответили президенту Украины Владимиру Зеленскому, который говорит, что "мы не можем вернуть тех, кого потеряли на Майдане, но можем вернуть и возвращаем живых из застенков донецких и луганских тюрем". При этом президент возмущается, почему за пять минувших лет со времени ареста бывших "беркутовцев", когда у власти был его предшественник Петр Порошенко, в деле по расстрелам на Майдане так и не поставили точку.

Выдача обвиняемых, находящихся под личным обязательством, за пределы Украины, их обмен имеет признаки уголовного преступления.



– Первое. В данном случае я бы воспринимал слова гражданина Зеленского, а не президента. Президент не может такого говорить, поскольку он обязан владеть информацией обо всем, что происходило по этому громкому делу за минувший период. А гражданину Зеленскому я бы ответил: "Вы бы пришли хоть раз в суд и посмотрели на этот процесс, и затем бы давали оценки". Второе: "Что вы со своей стороны сделали, чтобы помочь расследованию?". Я считаю, что ничего. Только мешали, действуя вместе с генпрокурором Рябошапкой и другими. То же самое, конечно, можно сказать и предыдущей власти.

Абсолютно точно могу сказать, что все это было сделано не для того, чтобы пленные вернулись домой и они и их близкие были счастливы, а для того, чтобы перед Новым годом показать: какие же мы замечательные – мы вернули наших людей. А то, что украинский президент и его окружение ни разу не встретились с родственниками погибших, получившими ранения, потерпевшими на Майдане, и не объяснили, почему они собираются отпускать обвиняемых – это для власти оказалось неважным. С моей точки зрения, выдача обвиняемых, находящихся под личным обязательством, за пределы Украины, их обмен имеет признаки уголовного преступления.

– Ряд украинских политиков заявили, что выдача по требованию Владимира Путина бывших "беркутовцев" в ОРДЛО, а фактически России, является публичным признанием причастности Кремля к массовым расстрелам на Майдане. Вы разделяете такую точку зрения?

– Это не является явным доказательством, это признание российскими властями "беркутовцев" своими. Такова путинская модель: наши люди, мы их вытащим. Это их, российских властей люди, это те, кто убивает протестующих, убивает тех, кто выступает против системы, организованной Путиным в России, и он пытался это же организовать в Украине. "Беркутовцы" выступили на его стороне, очевидно, что они действовали в его интересах. Россия была прямо заинтересована в удержании режима Виктора Януковича, бежавшего в РФ после Евромайдана, и тех, кто поддерживал этот режим, российские власти забирают к себе, – констатирует Павел Дикань.

В октябре 2014 года из Киева в Россию бежал один из главных обвиняемых в расстрелах на Евромайдане зимой 2014-го, командир так называемой "черной роты" "Беркута" Дмитрий Садовник – после решения суда о смене ему меры пресечения на домашний арест. В апреле 2017 года четверо сотрудников бывшего харьковского спецподразделения "Беркут" Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко, проходивших по делу о преступлениях против активистов Майдана, опасаясь вынесения обвинительного приговора, свободно уехали в Россию. Всего в РФ сейчас проживают не менее двадцати бывших бойцов "Беркута", подозреваемых в убийствах евромайдановцев, все они получили российское гражданство.

Уроженец Донецка, исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов – один из тех, кто накануне поддержал включение "беркутовцев" в списки на обмен обвиняемых в убийствах на Евромайдане. "Готов ли я обменять беркутов-убийц на наших пленных? Однозначно да. Десять раз да. Подумайте о тех, кто годами сидит на подвале. Это наши ребята, все еще живы ... наши ребята. Я даже представить боюсь, как они годами выдерживают издевательства и те нечеловеческие условия. Для них каждый день может быть последним. Они должны вернуться домой. Другого варианта просто быть не может. Надо использовать этот шанс на 200%", – написал в фейсбуке Фирсов.

Реагируя, в том числе, и на эти слова Фирсова, один из лидеров партии "Демократична Сокира", участник Евромайдана Виктор Трегубов говорит, что, согласившись на передачу в ОРДЛО бывших «беркутовцев», президент Украины Владимир Зеленский нарушил Конституцию и проигнорировал требование всех тех, для кого дороги ценности Майдана:

У президента полный "ручной" контроль над судами, он решает, кого отпускать, а кого сажать



– Фактически главную роль в освобождении экс-"беркутовцев" сыграл генпрокурор Украины Руслан Рябошапка. Президент ему сказал: вот этих обвиняемых следует отпустить, и генпрокурор выполнил его требование. Это означает, что у президента полный "ручной" контроль над судами, он решает, кого отпускать, а кого сажать. И здесь уже не важно, с благими намерениями или нет он этот контроль использует. У президента не должно быть такого механизма в правовом государстве, и его нет по Конституции.

– Если бы Украина не отдала бывших "беркутовцев", то очевидно, что обмен не состоялся бы и не удалось вытащить из донецкой тюрьмы, в частности, и журналиста Станислава Асеева, который был в плену 962 дня.

Общество начинает понимать: хорошо, а где граница?



– Дело в том, что "беркутовцев" просто отпустили, не дождавшись приговора суда. Если бы вынесли приговор и их амнистировали – это другое дело. Но в данном случае президент и его команда оказали давление на суд. Мы понимаем, что жизнь человека – главная ценность. Вопрос в том, в какой степени можно поддаваться на политический шантаж. У России всегда есть возможность захватить новых заложников. И Россия это делает постоянно, в том числе в Крыму, где за решеткой оказываются в подавляющем большинстве крымские татары. Мне удалось пообщаться с представителями Офиса президента Украины после обмена минувшей осенью (7 сентября 2019 года Украина и Россия обменялись заключенными по формуле "35 на 35", и в Украину вернулись 24 украинских военных моряка, захваченных российскими пограничниками вблизи Керченского пролива осенью 2018 года, и еще 11 узников, включая режиссёра Олега Сенцова. – РС), они посчитали, что это какая-то палочка-выручалочка для повышения президентского рейтинга (после того обмена рейтинг Зеленского вырос до 73%, а к ноябрю упал на более чем 20%. – РС), и этот успех можно вновь повторить. Но это не так. Общество начинает понимать: хорошо, а где граница? Мы теперь постоянно будем уступать Путину и менять всех на всех?

Киев в рамках обмена передал в ОРДЛО не только бывших "беркутовцев", но и наёмного убийцу Артура Денисултанова (он же Артур Кринари, Александр Дакар, известен как Динго и "киллер Кадырова"). Уроженца Чечни обвиняли в покушении на убийство чеченцев-добробатовцев Адама Осмаева и его ныне покойной супруги Амины Окуевой летом 2017 года. Денисултанов провел в Лукьяновском СИЗО в Киеве два с половиной года в ожидании вердикта суда, и за три дня до обмена с него сняли обвинения. В конце 2000-х в Австрии Денисултанов проходил по делу об убийстве бывшего телохранителя Рамзана Кадырова – Умара Исраилова, который ранее сбежал в Европу.

Согласно данным опроса, который фонд «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» провел с 4 по 19 ноября 2019 года, лишь 14% украинцев считают, что ради мира в Донбассе стоит соглашаться на любые компромиссы. По сравнению с июнем 2019 года количество сторонников этой точки зрения уменьшилось на 6%. Еще 58,5% считают, что ради мира стоит соглашаться на компромиссы, но не на все (летом таких было 49%).