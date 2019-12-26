Путинский год "великого перелома"?

По опросу фонда "Общественное мнение" событием 2019 года в России стали московские протесты связанные с выборами в Мосгордуму. Хотя не удалось добиться регистрации снятых властями кандидатов в думу Москвы прошла треть оппозиционных власти депутатов. Кремль ответил так называемым "московским делом", по которому судят, сажают и штарфуют демонстрантов, и многомиллиоными судебными исками против лидеров протеста.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального объявлен "иностранным агентом". Сегодня 26 декабря там снова идут обыски и конфискации.

Принят закон об иностранных агентах - "физических лицах". Завалено штрафами на миллионы рублей общество "Мемориал". Уже 4 выступления подряд в декабре 2019 года Владимир Путин открыто отстаивает сталинскую политику.

В стране продолжаются протесты против "мусорной катастрофы", символом которых стал лагерь активистов, блокирующих создание мусорного полигона в шиесе. Массовые акции протеста против вывоза мусора прошли в Архангельске, Котласе, Сыктывкаре.

Репрессии, протесты и сталинизацию России в 2019 году обсудят политик Дмитрий Гудков и социолог Татьяна Ворожейкина.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 26 декабря в 19:05