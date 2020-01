Мир на пороге войны? В Сети обсуждают происходящее в Иране

В ночь с 7 на 8 января Иран выпустил по базам США в Ираке более 10 баллистических ракет в ответ на убийство генерала Сулеймани, а утром 8 января в аэропорту Тегерана разбился пассажирский "Боинг-737" компании "Международные авиалинии Украины" – погибли все 176 человек, находившихся на борту. При том, что два события так совпали по времени, поток фаталистичных сопоставлений в соцсетях был неизбежен.

Тоня Самсонова

Новости утром не очень. Началась война

Андрей Десницкий

Соболезнования семьям погибших и мира всем нам...

Нас снова тянут в большую в войну лидеры, похваляющиеся своей крутизной и суверенитетом. И снова будут потом разбирать, кто что неправильно сказал и ошибочно сделал... Давайте попробуем разобраться сейчас. Сразу.

Война - это война. И это плохо. Всегда.

Сергей Митрофанов

Кровавая жатва среды. Тут лишь вопрос, увязывается это в один тренд, что запущена цепочка необратимых последствий, или так совпало?

Многие комментаторы убеждены, что катастрофа в аэропорту связана с ночными ракетными атаками - если не напрямую, то косвенным образом.

Карина Кокрелл-Фере

Ужас, конечно. Не знала, что в Иран еще летают гражданские пассажиры.

Тем более сейчас.

Версия крушения сейчас может быть какая угодно... Но что это связано с военной эскалацией, догадаться несложно.

Крушение произошло через две минуты после взлета из аэропорта Тегерана

Роман Попков

У Тегерана, клявшегося отомстить за смерть генерала Сулеймани, было несколько способов осуществить подобные «акции возмездия» — от организации масштабных кибератак до вылазок контролируемых Ираном шиитских группировок в целом ряде стран Ближнего Востока. Но был выбран самый жесткий способ — открыто напасть на американские войска. Судя по всему, именно эти военные действия, называемые иранским МИДом «самообороной», сразу привели к гибели иностранного пассажирского самолета.

Юрий Касьянов

Падение украинского самолёта в Иране в момент фактического начала боевых действий может быть трагическим совпадением, или зловещей закономерностью. Следствием неспособности государства обеспечить безопасность своих граждан в зоне военного конфликта.

Параллели с "Боингом", сбитым над Донбассом, были неизбежны.

Вадим Лукашевич

...После гибели рейса МН17 над Донбассом 17 июля 2014 года Украину неоднократно обвиняли в том, что она не закрыла воздушное пространство над зоной АТО. Техническое расследование Совета по безопасности Нидерландов (DSB) подтвердило, что у Украины были все основания, но она не была обязана это сделать из-за отсутствия четких нормативных указаний (правил) на этот счет. Их отсутствие было признано несовершенством нормативной базы ICAO.

Данная ситуация гораздо хуже. Иран атакует американские базы в Ираке и ждет ответки, которая может прилететь только с воздуха, поэтому приводит в боевую готовность свои ПВО. В такой ситуации Иран БЫЛ ОБЯЗАН закрыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов, чтобы его очистить от "посторонних" воздушных целей. Хочешь "бодаться" с Америкой - твое дело, но НЕДОПУСТИМО ждать обещанной атаки с воздуха, которую сам же спровоцировал, и не закрыть воздушное пространство для гражданских.

Я веду к тому, что даже если выяснится, что самолет погиб из-за "собственных" причин (которые, как обычно, разбиваются на три группы - технические, погода и человеческий фактор в виде ошибки пилотирования, наземной подготовки вылета и т.д.), Иран повел себя ПРЕСТУПНО в части безопасности гражданского авиасообщения.

Разумеется, появились и предположения, что самолет в Тегеране был сбит местными "энтузиастами" по ошибке - как в свое время и малайзийский "Боинг".

Владимир Бекиш

Сбили его не ПВО. Сбили ребята, для которых любой самолет кроме иранского или какой-то соседней страны - вражеский. Западный, а значит вражеский. Засели с ПЗРК возле ВПП аэропорта. Стали ждать. Увидели на хвосте самолета флаг, который не иранский и не арабский - получай!!! И даже если кто-то из них слышал про то, что это украинский флаг, а значит и самолет украинский - плевать! Кто это - Украина?! Где она?! Все кто не наши - все враги!

Иранские власти это знают. Но признать не признают.

Официальная версия властей Ирана - у самолета загорелся двигатель, и пилоты потеряли контроль - доверия у комментаторов не вызывает, особенно в свете того факта, что Иран пока отказывается передавать компании "Боинг" черный ящик разбившегося самолета.

Павел Шехтман

Иран заявляет, что не передаст черный ящик украинского "Боинга". Ну все понятно. То есть в качестве ответа Америке на убийство Сулеймани иранцы:

- Затоптали 50 человек.

- Сбили украинский лайнер.

- Разбомбили американские сараи.

И это только начало. Трепещи Америка!

Некоторых комментаторов преследует ощущение, что все происходящее в последнее время каким-то образом взаимосвязано - и так или иначе связано с Украиной.

Егор Холмогоров

Пока Трамп играет в Тымчука, в Тегеране разбился украинский боинг со 180 пассажирами на борту. И на фоне маневров ракет и ВВС обеих сторон никто не поверит в то, что это случайность.

Кто-то уже пишет про Донецкий Боинг 2.0

В США из-за украинского досье импичат президента.

В Гонконге украинские инструкторы подстрекают протестующих.

В России опять показывают Ротару.

В Иране разбивается украинский боинг.

Весь мир превращается в Украину и от этого по настоящему страшно.

Многие лоялисты делают все для того, чтобы не навлечь на себя обвинение в недостаточном сочувствии Украине.

Сергей Марков

Украина. Украинский самолет разбился в Иране, почти 200 человек погибли. Наши искренние глубокие соболезнования Украине и Ирану. Многие найдут в этом какие символы. Учитывая, что самолет американского производителя Боинг, жестко контролируемого американцами режима, разбился в Иране в ночь, в те часы, когда Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в ответ на убийство американцами иранского генерала. Многие даже посчитали, что это иранская ракета по ошибке сбила украинский самолет. Самолет упал на взлете, но и на излете дня православного Рождества, при том, что Украина очень православная страна, в которой проамериканский режим борется с православием. Погибших больше всего граждан Канады, главного союзника США, 73 человека. Также иранцев 71 человек. Еще много из ЕС. Из Украины 2 пассажира и экипаж. Очень много аллюзий. Это какая то американо - ирано - украинская катастрофа. Но это на каком то другом уровне.

А в реальности просто упал самолет и погибло очень много ни в чем не виновных обычных людей. Наши соболезнования.

Власти Ирана отрицают какую бы то ни было связь авиакатастрофы с ракетными ударами по базам США. Но и этих последних, по мнению многих, было вполне достаточно для того, чтобы на Ближнем Востоке развязалась полномасштабная война. Вероятность этой войны и того, что она перерастет в Третью мировую, если к конфликту подключится Россия, стала сегодня главной темой для обсуждения в соцсетях.

Кирилл Лятс

Удар нанесен сразу после визита Путина в Сирию, где было секретное совещание на российской базе с участием Башира Асада и представителей иранского командования. Вряд ли Путина подставили (тогда бы нанесли удар до его отлета). Скорее, он его согласовал. А значит, Кремль окончательно перешел на "темную сторону силы"

Прокремлевские комментаторы не упускают шанса покритиковать США за некомпетентную внешнюю политику.

Платон Беседин

Иран ударил по американским базам в Ираке. Все войны этого мира с определенного времени начинались из-за США. Почему должны погибать все остальные?

Большинство политологов, впрочем, считают, что конфликт будет изолирован на локальном уровне.

Александр Баунов

Иран выбрал кратчайший путь во времени и пространстве: окончил день похорон генерала Сулеймани атакой баллистическими ракетами на американские военные базы в том же Ираке. Как бы залп над могилой по военному обычаю. Над которой уже было гражданское жертвоприношения в виде задавленных в толпе на похоронах.

Атака американской военной базы врагом, от войны с которым уже которое десятилетие с трудом удерживаются, выглядит прямо как Перл Харбор. Но он ли это пока неизвестно. Кажется ракеты нарочно выпустили так, чтобы было как можно меньше жертв и разрушений. А может быть ненарочно? Первая реакция Трампа, который яростно бросается на обидчиков, очень странная, оборонительная а не наступательная. «Все нормально… Ракеты из Ирана по двум базам в Ираке.. Оцениваем ущерб.. Все по плану.. у нас самая сильная армия в мире… выскажусь позже (All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning).

Кажется, он все-таки не был настроен начинать большую войну. Иначе бы уже метал громы и молнии. Бедный Ирак превращается в проходной двор, где чужаки выясняют на кулаках отношения. И разбившийся гражданский Боинг в Тегеране тем же утром, где большинство пассажиров не украинцы (только двое и экипаж), а иранцы, канадцы и европейцы. Вроде бы надо не бомбить, а еще и выражать соболезнования, предлагать помощь и вместе со специалистами из Боинга чуть ли не ехать разбираться буквально сейчас. А вместо этого ему в Иране надо что-то разбомбить, хотя бы тоже символически. Выборы на носу, весь образ построен на том, что «в отличие от Обамы и Хилари не слабак и не размазня, ударов не пропускаю, вижу на много ходов вперед».

Коготок уже увяз, пропадет ли птичка белоголовый орел? Перед Новым годом в Ираке уже стреляли по американским базам –неизвестные боевики, которых по мнению Трампа подстрекает Иран. Чтобы напугать боевиков американцы ударили с воздуха по лагерю иракских шиитских ополченцев, погибли 25. Иракские шиитские ополченцы пришли осаждать американское посольство в Багдаде. Чтобы отпугнуть их от посольства (чтоб не было «как у Обамы и Хилари в Бенгази» (это когда в освобожденной от Каддафи Ливии освобожденные граждане несколько месяцев спустя разгромили американское посольство и убили посла) в том же Багдаде убили самого знаменитого и заслуженного иранского полководца. Теперь уже Иран, который напрямую не атаковал американских военных это сделал открыто. В большой ближневосточной войне новый участник. Если Трампу не ответить, выйдет хуже, чем у «лживой Хилари» из его же твитов, он сам окажется недальновидным слабаком, если ответить, может выйти еще хуже. Ну или уж до победного. Но это до выборов точно не успеть. Если вообще.

Не было гвоздя подкопа пропала, не было подковы лошадь захромала. Это и называется цепочка эскалаций. В ней плохо выглядит тот, кто остановится первым. Но конец может быть так далек, что хорошо смеяться будет тоже некому, по крайней мере из тех, кто начал.

Аббас Галлямов

Главный фактор, толкающий стороны к эскалации конфликта, - это боязнь «дать слабину». Нельзя ведь показывать миру, что ты боишься войны больше, чем твой противник.

Мир, однако, не настаивает, чтобы твой ответ обязательно был симметричным. Американские власти, например, могли бы без потери лица выйти из нынешней ситуации, заявив, что они объявляют «политическую» войну Ирану. Дескать, по опыту разгрома режима в соседнем Ираке, а также последующего конфликта в Сирии, мы знаем, что в случае начала боевых действий, главным пострадавшим окажется мирное население. Гибель тысяч ни в чем неповинных людей; миллионы беженцев, которые хлынут в соседние страны, а затем и в Европу; последующий за войной хаос, который затянется в Иране на годы и десятилетия - все это недопустимо. И самое главное - мировой опыт свержения режимов и насаждения демократий ИЗВНЕ говорит о невысокой эффективности такой политики. Диктатуры должны рушиться ИЗНУТРИ - в результате деятельности местной оппозиции и массового гражданского недовольства. Поэтому наш ответ аятоллам будет асимметричным. Мы официально объявляем, что наша цель - свержение деспотического и антинародного иранского режима; на эту цель мы ориентируем нашу разведку и Госдеп; с этой целью мы разворачиваем программы помощи иранской оппозиции; создаём специальную программу информирования иранского народа о реальном положении дел в стране и т.д., и т.п. Вместо того, чтобы громить иранские военные объекты, мы уничтожим иранскую инфраструктуру промывания мозгов собственному населению. И тогда режим умрет сам, так же как умерли до него другие - гораздо более могущественные - диктатуры.

Дальше надо было бы задействовать международные политологические войска: на голову аудитории должны быть обрушены потоки исторических примеров и рассказов о недавних иранских протестах, данные опросов общественного мнения и т.д. С их помощью надо доказать, что именно такой должна быть умная война XXI века; что она единственная способна обеспечить нужный результат; что конвенциальные войны, в конце концов, - это уже архаика.

Если этого покажется мало, то можно официально заявить, что «наш враг - не несчастный иранский народ, а его вожди», поэтому политика точечной ликвидации последних будет продолжена. Сулеймани, мол, не последний.

Александр Морозов

сейчас три утра в Вашингтоне, заявление Трампа ожидается утром, т.е. часа через четыре. За базар надо отвечать, нельзя бросаться словами о том, что "мы ударим по 52 объектам, если последует ответная атака из-за Сулеймани". Она - последовала. Писали поначалу, что он - великий магистр "сделок". Но выяснилось, что никаких "сделок": он вышел из договора по ракетам, вывел Иран из ядерной сделки, обнял Кима и оставил его доделывать ядерный заряд, бросил Сирию и внезапно убил шиитского генерала.

Понятно, что план "А" предполагал, что шииты не ответят. Но они ответили. И теперь мы узнаем, каков же был "план Б" (как пишут, подготовленный Джоном Болтоном и его аппаратом еще летом).

Михаил Крутихин

Не в оправдание, а дальнейшего размышления ради.

Сценарии - штука хорошая, и рассчитанная умозрительно вероятность остается всего лишь вероятностью. Иранцы не слили пока (или делают вид, что не слили), и теперь ход за Трампом. А цены нефтяных фьючерсов подпрыгнули на тревожных заголовках и стали отыгрывать вниз - игроки на финансовых рынках фиксируют прибыль.

Вспомнил, как в марте 2017 года участвовал в закрытом анализе сценариев поведения Трампа в отношении России. Тогда просчитывались три сценария: Трамп-победитель, консолидировавший все рычаги власти (30%); ни войны, ни мира, склоки внутри политического истеблишмента США (50%); Пенс-президент после сработавшего импичмента (20%).

Эль Мюрид

Судя по тому, что Иран атаковал две базы США и именно в Ираке, на который, в общем-то, плевать всем, включая сам Ирак, расчёт строится на небольшой конфликт, который удастся удержать в рамках.

На ракетную перестрелку сколь-либо продолжительное время у иранцев вряд ли хватит ракет, а потому им важен политический аспект своего удара. Иранское руководство может рассчитывать на военный психоз внутри страны и на эвакуацию США из Ирака. За такой результат можно заплатить и некоторыми разрушениями и потерями.

Правда, гарантий того, что все удастся удержать на локальном уровне, нет и быть не может.

Константин Косачев

Что ж, иранский ракетный обстрел двух американских баз в Ираке оказался не менее филигранным, чем точечный удар по кортежу генерала Сулеймани в Багдаде. 11-12 ракет из пятнадцати «достигли цели», а жертв и разрушений вроде нет. Даже Трамп считает, что «всё хорошо».

Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: «тем самым пропорциональный ответ завершён».

Появился шанс разорвать на этом этапе замкнутый круг взаимного насилия и увести ситуацию в политическую плоскость. Этот шанс нельзя упустить. Какие бы планы мести ни вынашивали в своих головах американские и иранские радикалы.

Кирилл Шулика

Не надо драматизировать ситуацию, потому что ничего нового не происходит. Просто вспомните причину ликвидации Сулеймани - обстрел военный базы США в Ираке. Видимо, это единственная ответка, на которую способен Иран.

Американцы же в ответ будут лупить по военным базам на территории самого Ирана, особенно по тем, с которых велся обстрел.

Дмитрий Травин

В связи с тем, что происходит между США и Ираном, одно можно сказать с уверенностью. Мировой войны не будет. Популярные в фб сравнения гибели Сулеймани с гибелью Франца Фердинанда не имеют под собой оснований. В 1914 г. террорист убил крупного представителя великой (по тем временам) державы. И держава эта (Австро-Венгрия) объявила войну стране, которую сочла ответственной за это (Сербии). А дальше пошло-поехало, поскольку все великие державы сочли, что баланс сил может нарушиться не в их пользу, и попытались это предотвратить.

Сегодня же все наоборот: великая держава убила крупного представителя сравнительно малой страны. И у этой страны нет сил начать мировую войну. Такую войну против США даже Россия начать неспособна. А Китай, который в принципе способен, делать этой сейчас не будет.

Может ли возникнуть не мировая, а локальная война? Об этом пока судить трудно, поскольку в адекватности решений иранских властей нельзя быть уверенным (мы плохо представляем, как работает механизм принятия решений в Тегеране). И в адекватности американских решений при Трампе тоже (не факт, что президент собирает все мнения специалистов прежде чем ляпнуть что-то в твиттере).

На первый взгляд кажется, что война Америке не нужна, поскольку ее можно выиграть лишь тактически. Стратегически же Вашингтон способен лишь увязнуть в Иране, как увяз ранее в Ираке и Афганистане, не говоря уж о Вьетнаме. Поэтому вероятнее всего ожидать лишь обменов ударами, при которых Тегеран будет уверять, что карает американских террористов, а Вашингтон - что никто из американцев от иранских ударов не пострадал, зато иранцы от американских пострадали. Но есть, впрочем, в этой истории один момент, который не напоминает прошлые истории с американскими войнами.

Разбираясь с Северной Кореей, Трамп убедился в том, что невозможно давить всерьез на страну, грозящую нанести ракетно-ядерный удар. Даже если эта страна слаба во всех остальных отношениях. Поэтому если Вашингтон сочтет, что нельзя допустить появления в третьем мире новых ядерных держав, то американо-иранская война может получить совсем новый смысл. Не тот, что в случае с Ираком, Афганистаном или Вьетнамом.

Против вступления России в конфликт высказываются в том числе и патриоты.

Сергей Лукьяненко

Всем горячим головам, которые рассуждают на тему, за кого должна "вписаться" Россия - легко могу объяснить, за кого России вписываться.

За Россию.

Все наши беды и проблемы всегда начинались с "давайте поможем братьям/соседям/этим славным парням, которые клянутся в дружбе и любви". Потом Россия имела неприятности, отгребала от других сторон, получала проблемы внутри и была оплёвана теми, кого спасала.

Нет уж. Не надо больше.

Я всех людей люблю, но для простоты у меня есть разделение - 1. родные. 2. друзья. 3 соотечественники. 4. приятные в целом люди. 5. весь мир.

Вот тут самое время провести границу по "соотечественникам". И переживать за них. И защищать их если надо.

Впрочем, если кто-то хочет поехать воевать за Иран (США) - то это его личное дело. Хотя я бы посоветовал, конечно, ехать не воевать, а волонтерствовать. Всяко полезнее.

Несмотря на серьезные поводы для опасений, многие не теряют надежды на благополучный исход.

Андрей Зубов

Судя по опросам в США и Европе, очень много людей с ужасом ждут начала войны в ближайшие месяцы. И никто не может предсказать ее охват. Но на душе безумно тяжело.

26 декабря я читал в "Апреле" лекцию о другой войне, которая была двести лет назад, когда орудия разрушения и убийства были еще существенно менее сильны. И всё же война была отвратительным кошмаром и тогда. Никогда не мог понять мальчишеской любви к реконструторству битв и мундиров. Всё, что связано с убийством не может не быть тошнотворным. Офицеры на балах - красиво, но на поле брани - ужасно. Воевать приходится, как приходится и хоронить убитых, и собирать оторванные руки и ноги, - зло не искоренено в мире - но вряд ли это повод для услаждения, развлечения, игры. <...>

Но сегодня война вновь стучит в наши окна, вновь пожинает свою страшную жатву. Только добрая воля умных политиков и молитва всех людей мира может остановить ее. Надежда еще есть.

Кирилл Бенедиктов

Третья мировая война началась в Фейсбуке и Твиттере. Надеюсь, там же и закончится.