Александр Шестун выходит из голодовки по просьбе ЕСПЧ

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и считающий дело против него сфабрикованным, пообещал прекратить голодовку.

По словам адвоката Шестуна Аллы Кульбаевой, такое решение бывший чиновник принял по просьбе Европейского суда по правам человека, который взамен принял к рассмотрению его жалобу и обещал проверить, нарушаются ли его права.

9 декабря другой адвокат Шестуна, Людмила Сметанина, сообщала, что состояние экс-главы Серпуховского района Подмосковья близко к критическому, он не может встать с постели. На тот момент обвиняемый голодал с небольшими перерывами 182 дня. В тот же день ему продлили арест до 13 марта 2020 года.

Позже Шестун передал из СИЗО информацию о том, что его начали кормить насильно через зонд.

В середине декабря генпрокуратура предъявила Шестуну обвинение в окончательной редакции. Ему вменили четыре статьи уголовного кодекса: незаконное предпринимательство, мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере, отмывание средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, чиновник незаконно передал частному владельцу четыре участка земли в Серпуховском округе общей стоимостью более 60 миллионов рублей, а также получил от главы районного департамента спорта Татьяны Гришиной 9 миллионов рублей взяток.