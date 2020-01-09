Александр Шестун выходит из голодовки по просьбе ЕСПЧ

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере и считающий дело против него сфабрикованным, пообещал прекратить голодовку.
По словам адвоката Шестуна Аллы Кульбаевой, такое решение бывший чиновник принял по просьбе Европейского суда по правам человека, который взамен принял к рассмотрению его жалобу и обещал проверить, нарушаются ли его права.
9 декабря другой адвокат Шестуна, Людмила Сметанина, сообщала, что состояние экс-главы Серпуховского района Подмосковья близко к критическому, он не может встать с постели. На тот момент обвиняемый голодал с небольшими перерывами 182 дня. В тот же день ему продлили арест до 13 марта 2020 года.
Позже Шестун передал из СИЗО информацию о том, что его начали кормить насильно через зонд.
В середине декабря генпрокуратура предъявила Шестуну обвинение в окончательной редакции. Ему вменили четыре статьи уголовного кодекса: незаконное предпринимательство, мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере, отмывание средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, чиновник незаконно передал частному владельцу четыре участка земли в Серпуховском округе общей стоимостью более 60 миллионов рублей, а также получил от главы районного департамента спорта Татьяны Гришиной 9 миллионов рублей взяток.
- Александра Шестуна арестовали в июне 2018 года. До ареста он отправлял обращение на имя президента Владимира Путина, в котором заявлял, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия и угрожают сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне "Лесная" и не запретит акции протеста местных жителей. Позже родственники Шестуна, которые ведут кампанию за его освобождение, также записали обращение к Путину с призывом разобраться в деле, но ответа не получили.
- Находясь в СИЗО, Шестун неоднократно жаловался на пытки и издевательства. В знак протеста он трижды объявлял голодовку, которая прерывалась, когда его переводили в реанимацию больницы СИЗО "Матросская тишина".
- В конце ноября "Новая газета" опубликовала фото Шестуна из СИЗО, на котором видно, что он катастрофически потерял вес. По результатам врачебного консилиума, который был проведён 28 ноября, дальнейший отказ от приёма пищи и воды был чреват для обвиняемого "скорыми витальными нарушениями и неблагоприятным исходом для жизни". УЗИ показало у Шестуна диффузные изменения печени и поджелудочной железы.
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