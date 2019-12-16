СКР завершил расследование дела экс-главы Серпуховского района Шестуна

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Шестуна обвиняют в мошенничестве, отмывании преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности и в получении взятки в особо крупном размере.

Александра Шестуна и его сообщников обвиняют:

в руководстве 43 компаниями (на доходы он якобы приобретал по заниженным ценам муниципальные участки);

в ущербе на 64,5 миллиона рублей при покупке участков;

в легализации имущества, которое было получено преступным путем (купленную за 628 тысяч рублей землю он якобы продал ООО "Лента" за 160 миллионов рублей);

в получении взяток на 9,4 миллиона рублей с 2012 года за общее покровительство от руководителя автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта.

СКР утверждает, что у господина Шестуна и его сообщников Бориса Криводубского и Сергея Самсонова нашли имущество на сумму 3,2 миллиарда рублей кадастровой стоимости. В апреле сообщалось, что в доход государства взыскали имущество с рыночной стоимостью на 10,5 миллиарда рублей. Еще один иск об активах на 1 миллиард рублей Генпрокуратура подала в ноябре.

Уголовное дело против Шестуна направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело других фигурантов — Бориса Криводубского и Сергея Самсонова — выделили в отдельное производство. Они находятся в розыске.

Сам политик считает уголовное преследование местью за отказ уйти в отставку. Перед задержанием он сообщал об угрозах главы управления "К" ФСБ Ивана Ткачева, начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.