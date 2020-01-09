В Австралии в результате природных пожаров, не утихающих с конца октября, уже погибли не менее 27 человек и более одного миллиарда животных. Сгорело по меньшей мере 10 миллионов гектаров лесов и кустарников, более 3 тысяч частных домов и свыше 4 тысяч административных и хозяйственных зданий. Справиться с огнем из-за жаркой и аномально засушливой погоды не удается, несмотря на отчаянные усилия всей страны.

Сотни тысяч австралийцев рассказывают о том, как они переживают катастрофу – и говорят, что отчасти в ней виноваты власти. Радио Свобода поговорило о происходящем сегодня в австралийском штате Новый Южный Уэльс, где пожары наиболее сильны, с живущими в Сиднее бывшими россиянами.

Ученые из Университета Сиднея 9 января заявили, что только в штате Новый Южный Уэльс погибли 800 миллионов представителей дикой природы. По их словам, это чудовищное событие, которое ускорит процесс вымирания видов. Животные, которым удалось спастись от огня, не смогут выжить, вернувшись на пепелище, так как там нет ресурсов. По данным Университета Сиднея, за последние 200 лет в Австралии вымерли около 34 видов и подвидов млекопитающих. Это самый высокий показатель потерь среди всех регионов мира.

В штатах Виктория и Новый Южный Уэльс объявлено чрезвычайное положение. В некоторых районах из-за сильного дыма пожары невозможно тушить с воздуха. Для борьбы с огнем власти Австралии решили мобилизовать около 3 тысяч военнослужащих. На опубликованных в начале января 2020 года спутниковых снимках видно, как шлейф дыма от пожаров в Австралии уже почти застилает территорию соседней Новой Зеландии. Огонь распространяется особенно быстро из-за рекордно высокой температуры и сильного ветра. Уровень загрязнения воздуха в столице Австралии Канберре в 26 раз превысил критическую отметку "опасно для жизни".

В середине этой недели австралийские власти, заявившие о готовности выделить дополнительно почти полтора миллиарда долларов на восстановление страны после лесных пожаров, призвали жителей трех штатов юго-востока страны (Новый Южный Уэльс, Виктория и Южная Австралия) учесть, что опасность вновь экстремально высока. Это произошло после публикации новых данных государственных метеорологических служб, сообщивших, что с 10 января температура воздуха здесь опять поднимется выше 40 градусов. Жара будет вновь сопровождаться резким и очень сухим ветром.

Одна из самых диких мер властей по борьбе с бедствием, которая вызвала массу резкой критики, – решение правительства штата Южная Австралия застрелить, с помощью охотников и вертолетов, в ближайшую неделю около 10 тысяч полудиких бродячих верблюдов, якобы выпивающих всю немногую оставшуюся в природных источниках воду. Всего в Австралии живет сегодня более миллиона диких верблюдов – это инвазивный вид, завезенный в страну с Ближнего Востока в середине XIX века. Поскольку такое количество мертвых верблюдов одновременно захоронить или сжечь невозможно, часть туш просто оставят лежать в полупустыне.

Особенной критике сегодня подвергается федеральное правительство Австралии во главе с премьер-министром Скоттом Моррисоном, которого считают инициатором резкого сокращения финансирования пожарных служб страны – в сельских районах штата Новый Южный Уэльс, например, за последний год бюджет их был урезан почти на 75 процентов. При этом Моррисон в самый разгар бедствия умудрился улететь, вместе с семьей и приятелем-министром по чрезвычайным ситуациям штата, в отпуск на Гавайские острова, где провел все рождественские праздники.

О том, как переживают случившееся австралийцы, об особенностях местной природы, быта и мировоззрения, и о способности жителей Австралии быстро и бескорыстно приходить на выручку друг другу, Радио Свобода рассказали живущие уже много лет в штате Новый Южный Уэльс бывшие российские журналисты Григорий Пунанов и Елена Свешникова:

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– Григорий, мы оба журналисты и знаем, что часто картина, появляющаяся в новостях, и реальность бывают далеки друг от друга. Как выглядят сейчас катастрофические пожары в Австралии глазами местного жителя, обычного горожанина?

– Картина именно такова, какой ее показывают в теленовостях, никакого преувеличения нет, и масштаб бедствия действительно катастрофичный. Никогда ничего подобного в Австралии не происходило. Дикая засуха, такого перерыва в дождях не было никогда, и таких пожаров не было.

– Дым вы чувствуете, огонь видите? Или все-таки там, где вы живете, этого нет?

– Мы живем практически в центре Сиднея, но дым видим, и им дышим постоянно. Сегодня было очень дымно, например. Все зависит от ветра, безусловно. Если ветер дует с океана, то он уносит дым обратно в сторону континента.

– Когда новости стали уже совсем отчаянными, что вы испытали? Страшно было?

– Страшно в прямом смысле слова – нет, потому что понятно, что лесные пожары до центра мегаполиса не могут дойти. Но стало страшно за тех, кто все это на себе испытывает. Австралия – очень большая страна, вдоль побережья расположено огромное количество маленьких городков, в 200, 300, 400 домов, где живут люди, и они страдают. Мы понимаем, что там происходит, что тем, кто живет от тебя в 50-100 километрах, реально некуда деться, они находятся в руках пожарных и судьбы. И ветра, потому что, когда ветер дует в их сторону, пожар идет к ним. И за них, конечно, страшно. Во все эти прибрежные районы, которые сейчас горят, очень много людей ездят отдыхать, особенно сейчас, когда только закончились рождественско-новогодние каникулы. Мы сами недавно были в одном из таких мест, вернулись оттуда за несколько дней до того, как именно там начались сильные пожары.

– Среди ваших знакомых есть пострадавшие, потерявшие имущество?

– Да, есть, конечно. У родственницы одной из наших хороших знакомых сгорел дом несколько дней назад. У нас есть друзья, которых буквально в новогоднюю ночь эвакуировали, потому что огонь подходил к тому месту, где они находились. И потом они почти двое суток оставались в некой специальной безопасной зоне, которую охраняли пожарные. Их вывезли в итоге, никто не пострадал. Но понятно, что они очень сильно рисковали. Каждый раз, когда ты находишься в австралийской провинции, куда-то едешь, ты все время должен предусматривать, чтобы та дорога, местность, по которой ты движешься, имела бы еще какой-то как минимум второй, дополнительный выход. Если ты въезжаешь в какую-то часть, условно говоря, полуострова, куда ведет только одна дорога, ты обязан быть очень осторожным: нужно понимать, что если пожар перекроет эту дорогу, то выхода у тебя не будет в прямом смысле слова. И ты сможешь спастись, только выйдя на берег океана – что все и делают. Поэтому очень много видео сейчас, как люди стоят на пляже со всем, что смогли унести, с коробками, чемоданами, сумками. Это самое безопасное место обычно, ведь пляж – это только песок, а дальше вода.

– Вы и ваши знакомые что-то делали, чтобы уберечь себя, детей от дыма?

– Нет, ничего, честно говоря, хотя многие здесь носят маски. Но мне кажется, что маски в такой ситуации – это довольно бесполезно. Все чувствуют себя плохо из-за дыма, особенно страдающие от легочно-респираторных заболеваний. Лесные пожары начались не вчера и не неделю назад, а еще в конце октября-ноябре. В ноябре уже дым был такой, что ничего не было видно на улице.

– Насколько велик ущерб, нанесенный и людям, и знаменитой австралийской живой природе?

– Те цифры, которые сейчас публикуются, все точны: 27 человек погибли на данный момент, больше трех тысяч домов сгорело. Количество погибших животных посчитать, мне кажется, вообще невозможно. Кто-то говорит про миллиард. Возможно, у ученых есть какая-то статистика количества животных, условно говоря, на гектар. Если ты понимаешь, сколько гектаров сгорело, а эта цифра тоже есть, то можешь представить себе ужасную картину, сколько уничтожено животных. Треть коал в нашем штате Новый Южный Уэльс погибли от пожаров, это чудовищно...

– Елена, австралийцы в мире известны оптимистической жизнестойкостью перед лицом всех опасностей и трудностей. И одновременно большой способностью к самоорганизации. Я уверен, что с огнем сейчас борются не только военные, пожарные, но и масса волонтеров. Собираются средства, деньги, техника и так далее?

– Да, правда, это действительно так. И это очень сильно подбадривает. Австралийцы очень сплоченно борются с этой бедой, все жертвуют деньги, передают имущество, продукты. Но записаться в волонтеры-пожарные нельзя прямо сразу, просто пойти и завтра стать волонтером. Есть целая процедура, ты должен пройти специальное обучение, что занимает довольно долгое время. Но у нас есть знакомые, которые всегда были волонтерами-пожарными, всю жизнь. Сейчас они тушат пожары, в тот момент, когда мы с вами разговариваем. И таких людей очень много. В Фейсбуке уже огромное количество людей пишут: "Куда я могу отдать свои вещи? Куда я могу отнести продукты? Как я могу помочь?"

Дети шьют специальную одежду для обожженных животных и отвозят их в приюты, где эти животные собраны. Нужно покрывать лапки у пострадавших коал особенной тканью, а не любыми бинтами и тряпками. Так вот, есть люди, которые сами выделывают и шьют такое. В большинстве центров уже все заполнено помощью, и администрация их просит пока обождать, не привозить продукты и средства необходимой помощи, потому что их не успевают распределять. Многие дороги еще перекрыты, не так просто это все развезти. Чувство общности здесь, как мы говорим, "коммьюнити"– да, это прямо удивительное чувство, которое очень сильно подбадривает и вселяет надежду в то, что люди и звери не останутся брошенными.

– Я читал, что многие австралийцы винят в случившемся власти, подчеркивая, что правительство сократило финансирование программы мониторинга и предотвращения лесных пожаров, которые в Австралии вообще случаются часто.

Елена: И да, и нет, тут мнения расходятся. Я могу сказать, что сама думаю. У меня было с самого начала ощущение непонимания. Потому что, читая газеты, уже после того, как прошел первый пик пожаров, мне стало очень очевидно, что правительство изначально явно недооценивало масштаб того, что происходит. То есть их действия, а тем более бездействие, доказывает, что они явно не были, во-первых, к такому готовы, а во-вторых, и потом не осознавали, насколько страшно этот пожар будет уничтожать большие территории, насколько сильным он будет.

Григорий: Надо понимать, что в Австралии в каждом штате есть свое правительство, и пожарные подчиняются правительствам штатов. Поэтому есть еще конфликт между штатами и федеральными властями, все кивают друг на друга, разбирая, чья вина. Но недовольство премьер-министром Моррисоном, и правда, очень большое, это заметно, несмотря на то, что он недавно выиграл выборы и, наверное, ему казалось, что все у него хорошо. Но если бы выборы прошли сейчас, я сильно сомневаюсь, что он победил бы. Он уехал отдыхать на Гавайи с семьей в разгар пожаров, в Рождество, и это вызвало просто шквал критики. А потом он поехал осматривать пострадавшие районы, приезжал в города, где ему отказывались жать руку и пожарные, и местные жители. Одной женщине (эта видеозапись обошла все новости) он пытался пожать руку, а она ответила: "Я соглашусь, только если ты увеличишь финансирование местных пожарных бригад". На что он отвернулся, молча, и отошел в сторону, к пожарному – так тот тоже отказался пожать ему руку!

Пожарные Нового Южного Уэльса утверждают, что с ними никто из властных структур не координирует действия. После всей мощной критики премьер-министр Скотт Моррисон созвал пресс-конференцию и заявил, что он выделяет в помощь пожарным армейский резерв в количестве трех тысяч человек. А через несколько часов главный пожарный нашего штата заявил, что он понятия не имел об этой инициативе и узнал о ней от прессы. Все это говорит о том, что координация между федеральным центром и штатами в принципе отсутствует. Очень много дискуссий о том, что уже давно пожарные службы нескольких штатов просили увеличить вновь их бюджет. И в данном случае вопрос – кто именно, правительство штата или федеральное, отказалось пойти навстречу. Главное, что сейчас все хотят, мечтают, ждут дождя. Потому что все понимают, что без мощного дождя, который бы шел неделю, как здесь бывает (в принципе, каждое лето бывают дожди, просто их нет сейчас), эти пожары не потушить.

Елена: У разных пожаров в округе – разный статус. Количество пожаров out of control, находящихся вне контроля, которое было сначала просто каким-то запредельным, безусловно, уже немного сократилось, и достаточно большое количество пожаров находится в статусе "контролируемых". В общем, премьер нашего штата недавно говорила о том, что погода скоро поможет улучшению ситуации. Но пока дождя нет. Однако не было, в последние дни, и сильной жары и ветра. Метеорологи все говорят о том, что очень рано расслабляться, что погода может еще сильнее ухудшиться, в смысле жары и ветра.

– Григорий, с глобальными изменениями климата связывают то, что сейчас происходит? Громче стали звучать голоса экологических движений, "зеленых"?

– Да, безусловно. И в этой связи также звучит очень большая критика в адрес нынешнего премьера. Потому что Моррисон знаменит тем, что он, в общем, не сторонник идеи изменения климата планеты, скорее консерватор в этом смысле. Безусловно, на мой взгляд, изменение климата является если не первопричиной пожаров, то влияет на все, что происходит. Потому что такой засухи не было со времен начала наблюдений за погодой на нашем континенте. И понятно, что масштаб пожаров таков именно потому, что дождей долго не было. Весь лес высох, он горит, как спичка, и его сложно потушить.