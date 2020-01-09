Иран-США: куда ведет ракетный кризис?

После нападения на военную базу США в Ираке и посольство США, когда 27 декабря погиб один человек, по приказу президента Трампа 3 января был нанесен ответный ракетный удар: в Багдаде был убит командующий иранскими силами спецназначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани. Погибли несколько его подчиненных. Во время похорон Сулеймани в давке погибло более 50 человек.

На следующем этапе кризиса Иран со своей территории 8 января нанес удары по авиабазе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль в Ирак, но так, что ни один американец не пострадал.

8 января Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение после взлета в Тегеране. Погибли 177 человек.

Президент Трамп, вопреки своим обещаниям, воздержался от нанесения новых ответных ударов. 8 января он объявил в своем выступлении о введении дополнительных экономических санкций против Ирана. Трамп заявил, что США считают недопустимым обретение Ираном ядерного оружия, и потребовал от Тегерана прекратить поддержку терроризма. Президент США обратился к "лидерам и народу Ирана" и высказался мирное разрешение конфликта. По мнению Д.Трампа у США и Ирана есть точки соприкосновения: обе страны участвовали в борьбе с террористической группировкой "ИГИЛ".

Ждет ли мир новая война на Ближнем Востоке? Можно ли принудить Иран к новой "ядерной сделке? Обсуждают востоковед Александр Шумилин, политологи Андрей Пионтковский (США),Авраам Шмулевич (Израиль).

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 9 января в 19:05