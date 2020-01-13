Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, связанных с ними отставок в правительстве, а также массовых протестов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в середине декабря. Но какие экономические риски грозят России в наступившем году? Об этом экономический публицист Максим Блант, автор программы "Деньги на Свободе".

Первая новость, которую я услышал, возвращаясь из отпуска и включив уже на подъезде к Москве радио в машине, была о ракетных ударах Ирана по американским военным базам. Вторая – о катастрофе украинского "Боинга", который, как позже выяснилось, был сбит иранскими ПВО. Следующая – о переговорах Путина и Эрдогана, которые, поделив Сирию, почему-то взялись делить Ливию.

Начало года выдалось богатым на события, которые так или иначе могут серьезно повлиять и на состояние экономики, и, понятное дело, на потенциальные доходы и расходы россиян. К рискам прошлого года добавились новые, и еще какие.

Сам конфликт пока находится в той фазе, в которой обеим сторонам было бы выгодно его заморозить

К американо-иранскому конфликту, с началом которого многие политологи поспешили анонсировать начало Третьей мировой, Россия непосредственного отношения, к счастью, пока не имеет. Если, конечно, не считать, что украинский лайнер был сбит ракетой российского производства. Да и сам конфликт пока находится в той фазе, в которой обеим сторонам было бы выгодно его заморозить. США и Иран обменялись ударами, каждая из сторон сохранила лицо и заработала политические очки среди патриотически настроенной публики.

Каждая сделала громкие заявления. Трамп пообещал, что Иран ни при каких обстоятельствах не станет ядерной державой. Руководство Ирана пообещало добиться полного и окончательного изгнания американцев с Ближнего Востока. Рынки, которые сначала приготовились к паническим распродажам высокорисковых активов и взлету цен на нефть и золото, увидев, что немедленного военного ответа США на иранские атаки ждать не приходится, успокоились. Взлетевшая было нефть вернулась к декабрьским уровням, американские фондовые индексы устремились к новым рекордам. Высокодоходные валюты, включая российский рубль, пережили очередную волну покупок со стороны инвесторов, имеющих доступ к беспрецедентно дешевым источникам мировых валют. Золото, правда, хоть и скорректировалась, но продолжает торговаться в непосредственной близости от многолетних максимумов.

Казалось бы, многократно опробованная американским президентом голливудская тактика, предполагающая создание исключительно драматичной ситуации, которая, однако, по законам жанра, неизбежно должна закончиться хеппи-эндом, сработает и на этот раз.

Вот только в любой досконально продуманной партии всегда есть место трагической неожиданности, которая может в корне изменить ход игры. И такой трагической неожиданностью может стать сбитый Ираном по ошибке украинский лайнер. Инцидент уже привел к волне массовых протестов в Тегеране. И лучшего способа борьбы с оппозицией, чем эскалация военного конфликта, требующая сплочения и консолидации общества, пока не придумано. Так что иранские внутриполитические проблемы вполне могут "выстрелить" в самое ближайшее время.

На первый взгляд, Россия при любом раскладе только выигрывает. Статус главного злодея в мировой политике Путин утратил и теперь выступает чуть ли не в роли миротворца. Нестабильность на Ближнем Востоке как минимум поддерживает нефтяные цены. А в случае начала более серьезных военных действий или "гибридной" войны в регионе каждый инцидент будет толкать стоимость барреля выше и выше, подпитывая российский бюджет и пополняя и без того огромные резервы.

Взлет нефти вполне может сопровождаться обвалом рубля

Однако все далеко не так просто. Во-первых, в случае начала широкомасштабного военного конфликта, в который будут втянуты не только США и Иран, но и другие страны региона, а также союзники США по НАТО, может начаться слабо контролируемый процесс репатриации капитала. "Горячие деньги", надувшие гигантские пузыри в высокодоходных валютах и высокорисковых активах, к которым относятся и российский рубль с российским долговым и фондовым рынком, начнут возвращаться в Европу, Японию и США. И это чревато повторением событий осени 2008 года.

При этом особенно стараться на ниве стабилизации рубля ни правительство, ни ЦБ не будут. Нынешнее укрепление российской национальной валюты не выгодно ни Минфину с его рублевыми бюджетными обязательствами, ни экспортерам. Так что взлет нефти вполне может сопровождаться обвалом рубля, который, впрочем, Банк России в любой момент может погасить – для этого у регулятора есть все возможности.

Во-вторых, в более длительной перспективе кульбиты нефтяного рынка являются дополнительным стимулом начавшегося в мире энергетического перехода и курса на отказ от сжигания углеводородов. Дорогая нефть – лучший аргумент в пользу возобновляемой энергетики и электротранспорта. Впрочем, тут нынешней зимой и без подорожания нефти аргументов выше крыши.

Беспрецедентные лесные пожары в Австралии, в результате которых погибло не менее 27 человек и более миллиарда животных. Беспрецедентное наводнение в Израиле, тоже с человеческими жертвами. "Крымская" зима на европейской части России и в странах Балтии.

Экоактивисты пользуются все большим влиянием. И если сейчас борьба с инвестициями в разработку нефтяных месторождений не выходит за границы флешмобов, нельзя исключать того, что ряд институциональных инвесторов к этому движению присоединятся, что спровоцирует распродажи акций нефтегазового сектора по всему миру. Чем это грозит российскому фондовому рынку, очевидно. В любом случае в долгосрочном плане российская экономика нуждается в структурных изменениях, которые пока наталкиваются на неизменный аргумент о неприкосновенности "кур", несущих "золотые яйца".

Сценарий "минскнаша" кажется фантастическим безумием

Но главный риск заключается в том, что пока все внимание приковано к Ближнему Востоку, в Кремле может возникнуть непреодолимый соблазн под шумок устроить какую-нибудь очередную гибридную пакость. Например, в Беларуси, строптивый президент которой никак не хочет добровольно интегрироваться в рамках Союзного государства.

Более того, не получив "компенсации" за российский налоговый маневр, он обложил транзит нефти через свою территорию экологическим налогом. И хотя сегодня сценарий "минскнаша" кажется фантастическим безумием, это не значит, что этот риск можно полностью игнорировать. Хотя бы потому, что фантастически безумные сценарии в последнее время реализуются все чаще.