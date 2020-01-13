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Деньги на Свободе

Новый год, новые риски. Повторится ли в России кризис 2008 года

Большая пресс-конференция Владимира Путина, декабрь 2018 года

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Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, связанных с ними отставок в правительстве, а также массовых протестов. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", проведенного в середине декабря. Но какие экономические риски грозят России в наступившем году? Об этом экономический публицист Максим Блант, автор программы "Деньги на Свободе".

Первая новость, которую я услышал, возвращаясь из отпуска и включив уже на подъезде к Москве радио в машине, была о ракетных ударах Ирана по американским военным базам. Вторая – о катастрофе украинского "Боинга", который, как позже выяснилось, был сбит иранскими ПВО. Следующая – о переговорах Путина и Эрдогана, которые, поделив Сирию, почему-то взялись делить Ливию.

Начало года выдалось богатым на события, которые так или иначе могут серьезно повлиять и на состояние экономики, и, понятное дело, на потенциальные доходы и расходы россиян. К рискам прошлого года добавились новые, и еще какие.

Сам конфликт пока находится в той фазе, в которой обеим сторонам было бы выгодно его заморозить

К американо-иранскому конфликту, с началом которого многие политологи поспешили анонсировать начало Третьей мировой, Россия непосредственного отношения, к счастью, пока не имеет. Если, конечно, не считать, что украинский лайнер был сбит ракетой российского производства. Да и сам конфликт пока находится в той фазе, в которой обеим сторонам было бы выгодно его заморозить. США и Иран обменялись ударами, каждая из сторон сохранила лицо и заработала политические очки среди патриотически настроенной публики.

На месте падения сбитого украинского "Боинга"
На месте падения сбитого украинского "Боинга"

Каждая сделала громкие заявления. Трамп пообещал, что Иран ни при каких обстоятельствах не станет ядерной державой. Руководство Ирана пообещало добиться полного и окончательного изгнания американцев с Ближнего Востока. Рынки, которые сначала приготовились к паническим распродажам высокорисковых активов и взлету цен на нефть и золото, увидев, что немедленного военного ответа США на иранские атаки ждать не приходится, успокоились. Взлетевшая было нефть вернулась к декабрьским уровням, американские фондовые индексы устремились к новым рекордам. Высокодоходные валюты, включая российский рубль, пережили очередную волну покупок со стороны инвесторов, имеющих доступ к беспрецедентно дешевым источникам мировых валют. Золото, правда, хоть и скорректировалась, но продолжает торговаться в непосредственной близости от многолетних максимумов.

Казалось бы, многократно опробованная американским президентом голливудская тактика, предполагающая создание исключительно драматичной ситуации, которая, однако, по законам жанра, неизбежно должна закончиться хеппи-эндом, сработает и на этот раз.

Заявление Дональда Трампа после ракетного обстрела Ираном военных баз США в Ираке
Заявление Дональда Трампа после ракетного обстрела Ираном военных баз США в Ираке

Вот только в любой досконально продуманной партии всегда есть место трагической неожиданности, которая может в корне изменить ход игры. И такой трагической неожиданностью может стать сбитый Ираном по ошибке украинский лайнер. Инцидент уже привел к волне массовых протестов в Тегеране. И лучшего способа борьбы с оппозицией, чем эскалация военного конфликта, требующая сплочения и консолидации общества, пока не придумано. Так что иранские внутриполитические проблемы вполне могут "выстрелить" в самое ближайшее время.

Массовые протесты в Иране
Массовые протесты в Иране

На первый взгляд, Россия при любом раскладе только выигрывает. Статус главного злодея в мировой политике Путин утратил и теперь выступает чуть ли не в роли миротворца. Нестабильность на Ближнем Востоке как минимум поддерживает нефтяные цены. А в случае начала более серьезных военных действий или "гибридной" войны в регионе каждый инцидент будет толкать стоимость барреля выше и выше, подпитывая российский бюджет и пополняя и без того огромные резервы.

Взлет нефти вполне может сопровождаться обвалом рубля

Однако все далеко не так просто. Во-первых, в случае начала широкомасштабного военного конфликта, в который будут втянуты не только США и Иран, но и другие страны региона, а также союзники США по НАТО, может начаться слабо контролируемый процесс репатриации капитала. "Горячие деньги", надувшие гигантские пузыри в высокодоходных валютах и высокорисковых активах, к которым относятся и российский рубль с российским долговым и фондовым рынком, начнут возвращаться в Европу, Японию и США. И это чревато повторением событий осени 2008 года.

При этом особенно стараться на ниве стабилизации рубля ни правительство, ни ЦБ не будут. Нынешнее укрепление российской национальной валюты не выгодно ни Минфину с его рублевыми бюджетными обязательствами, ни экспортерам. Так что взлет нефти вполне может сопровождаться обвалом рубля, который, впрочем, Банк России в любой момент может погасить – для этого у регулятора есть все возможности.

Во-вторых, в более длительной перспективе кульбиты нефтяного рынка являются дополнительным стимулом начавшегося в мире энергетического перехода и курса на отказ от сжигания углеводородов. Дорогая нефть – лучший аргумент в пользу возобновляемой энергетики и электротранспорта. Впрочем, тут нынешней зимой и без подорожания нефти аргументов выше крыши.

Беспрецедентные лесные пожары в Австралии, в результате которых погибло не менее 27 человек и более миллиарда животных. Беспрецедентное наводнение в Израиле, тоже с человеческими жертвами. "Крымская" зима на европейской части России и в странах Балтии.

Пожары в Австралии
Пожары в Австралии

Экоактивисты пользуются все большим влиянием. И если сейчас борьба с инвестициями в разработку нефтяных месторождений не выходит за границы флешмобов, нельзя исключать того, что ряд институциональных инвесторов к этому движению присоединятся, что спровоцирует распродажи акций нефтегазового сектора по всему миру. Чем это грозит российскому фондовому рынку, очевидно. В любом случае в долгосрочном плане российская экономика нуждается в структурных изменениях, которые пока наталкиваются на неизменный аргумент о неприкосновенности "кур", несущих "золотые яйца".

Сценарий "минскнаша" кажется фантастическим безумием

Но главный риск заключается в том, что пока все внимание приковано к Ближнему Востоку, в Кремле может возникнуть непреодолимый соблазн под шумок устроить какую-нибудь очередную гибридную пакость. Например, в Беларуси, строптивый президент которой никак не хочет добровольно интегрироваться в рамках Союзного государства.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, 20 декабря 2019 года
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко, 20 декабря 2019 года

Более того, не получив "компенсации" за российский налоговый маневр, он обложил транзит нефти через свою территорию экологическим налогом. И хотя сегодня сценарий "минскнаша" кажется фантастическим безумием, это не значит, что этот риск можно полностью игнорировать. Хотя бы потому, что фантастически безумные сценарии в последнее время реализуются все чаще.

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