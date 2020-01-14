Зеленский и журналисты. Эфир в 20:30

Правы ли те, кто утверждает, что новая власть хочет регулировать медиа? Виталий Портников спрашивает об этом у исполнительного директора «Детектор медиа» Вадима Миского и главного редактора портала «Цензор.нет» Юрия Бутусова. Эфир в 20:30.