Эпоха «Покорности». Эфир в 18:05

Согласно различным прогнозам, в 2030 году в России доля мусульман достигнет 30%, а к 2050 году их станет более 50%. Какова роль ислама в стране? Будет ли он оказывать все большее политическое влияние? Может ли Россия в будущем стать мусульманской страной, как в «Покорности» Мишеля Уэльбека?

Гости в студии - Софья Рагозина, научный сотрудник РАНХиГС, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, и Игорь Алексеев, доцент РГГУ. Эфир в 18:05.