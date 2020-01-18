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Археология. Будущее

Эпоха «Покорности». Эфир в 18:05

Мусульмане молятся перед Московской соборной мечетью

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Станет ли Россия мусульманской страной? Обсуждают Софья Рагозина и Игорь Алексеев

Согласно различным прогнозам, в 2030 году в России доля мусульман достигнет 30%, а к 2050 году их станет более 50%. Какова роль ислама в стране? Будет ли он оказывать все большее политическое влияние? Может ли Россия в будущем стать мусульманской страной, как в «Покорности» Мишеля Уэльбека?

Гости в студии - Софья Рагозина, научный сотрудник РАНХиГС, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, и Игорь Алексеев, доцент РГГУ. Эфир в 18:05.

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