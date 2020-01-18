Шоу начинается. Владимир Абаринов – о шансах на импичмент

На этой неделе Сенат наконец получил от нижней палаты "статьи импичмента" – формулу обвинения Дональда Трампа в действиях, несовместимых с постом президента. Теперь сенаторы должны под председательством главного судьи Верховного суда США расследовать эти действия. Это будет состязательный процесс с прениями сторон, допросами под присягой свидетелей и полным составом палаты в роли жюри присяжных, которое вынесет вердикт квалифицированным большинством в две трети голосов.

Импичмент, который еще недавно казался пустой формальностью, сегодня превратился в ящик Пандоры, неведомо что в себе заключающий

Поскольку большинство в Сенате у республиканцев, итог этого процесса как будто предрешен. Президент, считающий обвинения против себя вздором и фейком, в твиттере предложил своим однопартийцам не терять времени понапрасну и немедленно отклонить состряпанное демократами дело, чтобы на него не легло "клеймо импичмента". Однако получил неприятный ответ от целого ряда видных республиканцев, в том числе от лидера фракции Митча Макконнелла. О немедленном отклонении не может быть и речи, заявили они.

"Мы исполним свою конституционную обязанность, – сказал Макконнелл. – Мы отдадим должное основаниям, по которым отцы-основатели создали эту палату, дабы наши институты и наша республика остались выше скоротечной фракционной лихорадки".

Импичмент, который еще недавно казался пустой формальностью, сегодня превратился в ящик Пандоры, неведомо что в себе заключающий. Во-первых, среди республиканцев есть люди, которые не намерены слепо подчиняться фракционной дисциплине и хотят внимательно во всем разобраться. Во-вторых, среди них не так уж много твердокаменных трампистов (аналитики авторитетного сайта FiveThirtyEight насчитали таковых всего восемь человек). Остальные будут озираться на опросы в своих штатах и руководствоваться собственными электоральными перспективами.

Многое будет зависеть от того, удастся ли демократам добиться от Макконнелла вызова в Сенат четырех ключевых свидетелей: исполняющего обязанности шефа аппарата Белого дома Мика Малвэни, бывшего советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, советника президента Роба Блэйра и сотрудника административно-финансового управления Белого дома Майка Даффи. Один из них, Джон Болтон, уже заявил, что даст показания, если получит повестку от Сената. Пока неизвестно, намерен ли Макконнелл посылать свидетелям повестки, но ему будет сложно обосновать свой отказ сделать это. Президент вправе своей властью запретить им свидетельствовать, но это будет означать, что он боится их показаний.

На первый взгляд, дело Дональда Трампа выглядит легковесно. Да, президент США звонил президенту Украины и просил его помочь с компроматом на своего вероятного соперника на выборах Джо Байдена. Да, направил в Киев своего адвоката Руди Джулиани, чтобы тот добился антикоррупционного расследования компании, в которой числился сын Байдена. Да, заморозил выделенную Конгрессом военную помощь Украине, покуда не решится вопрос с компроматом. Но все эти действия допускают различные толкования – это не "дымящийся пистолет".

Трудно вообразить, что импичмент соберет 67 голосов из 100 в палате, где демократов всего 47 человек



Однако теперь в деле появились новые материалы – вполне циничная электронная переписка Джулиани и его подручного, нашего бывшего соотечественника Льва Парнаса с высокими должностными лицами Украины. Парнас, находящийся под следствием по обвинению в незаконном финансировании избирательных кампаний, сам передал их в распоряжение Конгресса.

И все же трудно вообразить, что импичмент соберет 67 голосов из 100 в палате, где демократов всего 47 человек. Иное дело – выборы. Если демократам удастся убедительно представить свои обвинения и при этом неустанно напоминать, что сенатское большинство представляет на 15 миллионов меньше граждан, чем меньшинство, многие колеблющиеся избиратели могут сделать выбор в пользу кандидата демократов. Не стоит забывать, что Дональд Трамп победил в 2016 году благодаря голосам независимых избирателей Висконсина, Пенсильвании и Мичигана, причем его преимущество в этих штатах составило соответственно 0,77, 0,72 и 0,23 процента.

Владимир Абаринов – вашингтонский журналист и политический обозреватель

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