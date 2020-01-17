Процесс пошел. Где протесты?

Первый шок от объявленного 15 января Владимиром Путиным конституционного переворота прошел. Многим комментаторам понятно, сам Путин никуда не уходит, он остается президентом. При желании и до 2030 года. Если целиком убрать статью о 2-х сроках президентства подряд. Президент предлагает Госдуме премьера. Он получит новое право увольнять по судей Конституционного и Верховного судов, с подачи ручного Совета Федерации назначать прокуроров. Контролю над этой фактически назначаемой палатой поможет губернаторский Госсовет. Предлагаемый президентом премьер не может сам сформировать правительство: появляется право Думы утверждать министров и вице-премьеров.Но любого из них может убрать президент.

Стало ясно, что власть перепугана выборами 2019 в Москве и не хочет появления в 2021 Госдумы аналогичной столичной, с шумной оппозицией. 20 лет прокремлевское конституционное большинство «Единой России» в Думе - фундамент системы путинизма. Как дружно голосует единоросская Госдума видно по утверждению премьером Михаила Мишутина.

И наконец, Путин покушается на фундамент Конституции: дезавуируя приоритет международных договоров, встраивая в вертикаль местное самоуправление. Хотя и обещает не трогать 1-ю и 2-ю главы Основного закона.

После пояснений Путина на "рабочей группе" 16-го января понятно, что настоящего референдума не будет, состоится "голосование", причем не по каждой поправке, а "пакетом". Таков уровень "народовластия" сегодня...

Президентская система Путина станет сверхпрезидетской? Протестов не будет? Обсуждают Борис Надеждин, Константин Калачев, Олег Смолин, Георгий Сатаров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 17 января в 19:05.