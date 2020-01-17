Мать застреленного в полиции петербуржца отсудила 500 тысяч рублей

Московский городской суд взыскал с МВД России в пользу Натальи Зверевой, сына которой застрелили в отделе полиции, 500 тысяч рублей. Об этом сообщает "Зона права".

Зверева подавала иск о компенсации морального вреда за смерть сына в Замоскворецкий районный суд Москвы. Она просила взыскать с МВД России четыре миллиона рублей. В январе 2019 года суд взыскал в ее пользу 150 тысяч рублей.

Мать погибшего назвала эту сумму "мизерной" и обжаловала решение суда. Он оставил в силе решение, но Верховный суд РФ указал, что сумма в 150 тысяч не соответствует практике Европейского суда по правам человека. Верховный суд отменил постановление нижестоящего суда и вернул дело в Мосгорсуд.

37-летний Дмитрий Демидов скончался в отделе полиции в ноябре 2015 года. Полицейский Андрей Артемьев выстрелил ему в рот из табельного оружия. Экспертиза установила, что оперативник был пьян. В то же время Артемьева признали виновным в убийстве по неосторожности и приговорили к одному году и девяти месяцам колонии. В январе 2018 года он вышел на свободу.