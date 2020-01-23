Новую экспертизу по делу Прокопьевой будут делать в Сибири

Новую экспертизу текста и аудиозаписи передачи журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма, проведут в отдаленном регионе из-за того, что СМИ проявляют большой интерес к делу. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на саму журналистку.

Экспертизу выполнит кандидат психологических наук и директор центра психологического сопровождения "Консорциум" в Абакане Ольга Якоцуц. Она была кандидатом от партии "Единая Россия" на выборах в 2009 году и кандидатом от партии "Патриоты России" в 2018 году.

Вторым экспертом станет кандидат психологических наук, преподаватель кафедры русского языка и литературы Хакасского государственного университета Юлия Бойкова.

По словам журналистки, следствие решило заказать еще одну экспертизу текста после того, как региональная прокуратура вернула ее дело на доследование. Надзорную инстанцию не устроило, что в одном из исследований, сделанных по заказу Следственного комитета, эксперт-психолог отметила, что в аудиоверсии нет фотографий подрывника и потому психологических признаков оправдания терроризма там нет.

Светлана Прокопьева смогла рассказать о следствии по ее делу после того, как Псковский городской суд признал незаконной подписку о неразглашении, которую взял с нее следователь. Например, она рассказала о двух тайных свидетелях в уголовном деле. По словам одного из них, сотрудники "Эха Москвы в Пскове" сговорились давать показания, что они не видели никакого оправдания терроризма в словах журналистки.

Второй тайный свидетель рассказал следователю, что Прокопьева не любит власть, потому что "работала с "Яблоком", помогала Навальному, говорила, что должны быть массовые митинги".