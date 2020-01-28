В Карелии полиция не стала возбуждать дело об угрозах журналистке

Управление МВД по Карелии отказалось возбуждать уголовное дело по заявлению журналистки Аллы Константиновой, которой сотрудник исправительной колонии №9 Игорь Тузов писал, что к ней приедут "люди в черном". Об этом сообщает "Медиазона".

В постановлении об отказе в возбуждении дела говорится, что полиция не нашла признаков угроз убийством или причинения вреда здоровью.

31 октября Константинова сообщила, что Тузов в переписке пригрозил, что к ней приедут "люди в черном". УФСИН начал проверку по этому факту. Угрозы журналистка получила после того, как издание "Медиазона" и телеканал "Настоящее время" опубликовали текст о пытках в колонии №9 Петрозаводска.

После публикации начальник ИК №9 Иван Савельев обратился с иском против журналистов, назвав статью порочащей. В отношении Константиновой и осужденного Рубена Погосяна, который рассказал журналистке о пытках, сотрудник ФСИН пытался возбудить уголовное дело о клевете, но Следственный комитет отказался это делать. В декабре следователи возобновил расследование дела о клевете против написавшей о пытках в колонии журналистки. Константинова также сообщала о слежке со стороны Савельева. Региональное управление ФСИН это отрицает.

Позже в интернете опубликовали ролик, который, предположительно, был сделан в стенах ИК №9. На кадрах двое избивают одного из заключенных. Савельева и его нынешнего заместителя Ивана Ковалева узнали на видео журналисты и бывшие заключенные. Савельева отстранили от должности. Однако позже стало известно, что он начал работать исполняющим обязанности начальника тюремной больницы в Медвежьегорске.

В середине октября Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. В отношении кого возбуждено дело – не уточняется.