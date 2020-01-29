По делу Ивана Голунова задержали бывших сотрудников УВД

В Москве по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержаны бывшие оперативники Управления внутренних дел по Западному административному округу. Об этом сообщает Baza со ссылкой на неназванные источники. Сам Голунов подтвердил эту информацию. Точное количество задержанных пока неизвестно. По данным источника ТАСС, задержаны пятеро полицейских, по другим сведениям – шесть человек. По словам источников, всех их доставили на допрос в Следственный комитет.
Бывшие сотрудники полиции проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ивана Голунова, отмечает издание.
Ранее Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, проводивших летом 2019 года задержание журналиста.
- Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве, а затем и арестован по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, которые полицейские якобы нашли в его рюкзаке. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили.
- В защиту Голунова поднялась мощная общественная кампания. В итоге экспертиза выявила, что наркотики, найденные у него, не могли принадлежать Голунову. Дело против журналиста прекратили, а его освободили. Полицейских, причастных к задержанию сотрудника "Медузы", уволили. Однако долгое время потерпевший не мог добиться возбуждения против них уголовных дел.
- Голунов считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования – в частности, о похоронном бизнесе в Москве. Журналист называл имена возможных заказчиков его преследования, они были связаны с ФСБ, однако в отношении них никаких следственных действий до сих пор не проведено.
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