По делу Ивана Голунова задержали бывших сотрудников УВД

В Москве по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова задержаны бывшие оперативники Управления внутренних дел по Западному административному округу. Об этом сообщает Baza со ссылкой на неназванные источники. Сам Голунов подтвердил эту информацию. Точное количество задержанных пока неизвестно. По данным источника ТАСС, задержаны пятеро полицейских, по другим сведениям – шесть человек. По словам источников, всех их доставили на допрос в Следственный комитет.

Бывшие сотрудники полиции проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ивана Голунова, отмечает издание.

Ранее Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, проводивших летом 2019 года задержание журналиста.