Кучерена: ЕСПЧ не стал запрещать экстрадицию Цемаха

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию в Нидерланды бывшего командира сил ПВО самопровозглашённой " ДНР" Владимира Цемаха. Его обвиняют в причастности к крушению пассажирского самолёта "Боинг" в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщил адвокат Анатолий Кучерена. Он уточнил, что официального решения Страсбургского суда пока не получил. По словам Кучерены, адвокаты продолжат искать пути защиты интересов Цемаха.

Цемах воевал на стороне пророссийских сепаратистов в Снежном в 2014 году. В 2019 году он был похищен СБУ и вывезен в Киев. Там бывшего сепаратиста обвинили в создании террористической группы, 5 сентября суд освободил его под обязательство о явке. После этого украинские власти передали его России в рамках обмена задержанными и заключёнными.

Перед выдачей в Россию Цемах дал показания нидерландскому следствию по делу об авиакатастрофе. Нидерланды утверждают, что запросили у России экстрадиции украинца, однако Москва позволила ему покинуть страну. Дочь Цемаха заявила каналу "Настоящее Время", что он вернулся на неконтролируемую властями Киева территорию Украины. Тогда она утверждала, что он готов сотрудничать со следствием по делу MH-17. На Украине Цемах находится в розыске.