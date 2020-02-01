Коронавирус: США запретили въезд иностранцам, посещавшим Китай

Соединённые Штаты ввели в пятницу временный запрет на въезд в страну для иностранцев, которые в последнее время посещали Китай. Исключения сделаны только для имеющих в США право на постоянное проживание и членов семей американских граждан. Ограничения введены с целью борьбы с распространением инфекции, вызываемой новым коронавирусом, вспышка которой произошла в Китае.

Граждане США, которые посещали в последние две недели китайскую провинцию Хубэй, откуда начал распространяться коронавирус, будут отправлены на 2 недели под карантин. Это уже произошло с двумя сотнями американцев, эвакуированных из города Ухань.

Кроме того, Соединённые Штаты резко ограничили воздушное сообщение с Китаем. Рейсы в эту страну будут отправляться и приниматься только в семи аэропортах. Ряд авиакомпаний отменили рейсы в Китай.

Госдепартамент рекомендовал американским гражданам не посещать Китай. Посещение этой страны отнесено по уровню опасности к той же категории, как и визит в страны, где идут военные действия.

Число умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом, в Китае в субботу достигло 259. За сутки число жертв коронавируса увеличилось почти на 50. Об этом сообщили власти Китая.

Подтверждено почти 11800 случаев заражения, за сутки выявлено около 2 тысяч новых больных.

Подавляющее большинство заболевших - жители города Ухань и провинции Хубэй, однако случаи болезни отмечены во всём континентальном Китае.