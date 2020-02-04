"Новороссию" - на выборы?

Конституционный переворот в чистом виде показался кремлевским режиссерам скучным. Все больше рекламируются "народные" поправки в Основной закон. Патриарх Кирилл требует вписать в Конституцию Бога. На этом фоне оказался заметным прошедший 1 февраля съезд радикальной имперской партии "За правду!"

Писатель активный участник войны в Донбассе Захара Прилепина стал лидером партии. "Майор" Прилепин потребовал создать в России народное ополчение: " Если б подобное ополчение имелось в России в 2014 году, границы ДНР и ЛНР проходили бы радикально дальше. И, как минимум, мы бы имели Харьковскую, Херсонскую и Одесскую народные республики". Партию ЗП поддерживают актеры Стивен Сигал, Иван Охлобыстин, член CФ Александр Бабаков, режиссёр Эдуард Бояков, политтехнолог, экс-советник т.н. "главы ДНР" Александр Казаков.

Зачем властям нужен "легальный нацизм"? Почему Владимиру Путину понадобилась еще одна "партия войны"?

Конституционное и партийное строительство в России в эпоху "нового путинизма" обсуждают политолог и историк Валерий Соловей, директор Центра «Сова» Александр Верховский.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 4 февраля в 19:05