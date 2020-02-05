Напавшего на Памфилову отправили на принудительное лечение

Суд отправил на принудительное лечение Ахада Карабалаева, обвиняемого в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Ранее эксперты пришли к выводу, что Карабалаев на момент нападения страдал "хроническим психическим расстройством" и не осознавал общественную опасность своих действий.

Карабалаев обвинялся в незаконном проникновении в жилище и разбое. По версии следствия, 6 сентября он собирался ограбить дом главы ЦИК в коттеджном посёлке в городском округе Истра. Карабалаев в маске через окно проник на террасу дома, несколько раз ударил Памфилову электрошокером. Она оказала оказала ему активное сопротивление, после чего он сбежал.

Подозреваемый в нападении был задержан на следующий день – им оказался уроженец Казахстана, находившийся в России с 2014 года без постоянного места жительства и источников дохода. Во время допроса он говорил, что не знал, в чей дом он забрался. После задержания его отправили в СИЗО.