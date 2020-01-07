Православная церковь Украины: второе Рождество. Эфир в 20:30

Чуть больше года назад была предоставлена автокефалия Православной Церкви Украины. О последствиях этого решения Вселенского Патриарха Виталий Портников беседует с религиоведами Виктором Еленским и Сергеем Чапниным. Эфир в 20:30.
Диалог через год после Томоса - в эфире религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин
Чуть больше года назад была предоставлена автокефалия Православной Церкви Украины. О последствиях этого решения Вселенского Патриарха Виталий Портников беседует с религиоведами Виктором Еленским и Сергеем Чапниным. Эфир в 20:30.
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