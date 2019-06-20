Основатель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Филарет (Денисенко) объявил о воссоздании этой церкви. Такое решение принял созванный им в Киеве церковный собор. Участники заявили, что не признают объединительный собор украинских церквей, прошедший в декабре 2018 года и указ о создании единой Православной церкви Украины. Об этом пишет Украинская правда.

Филарет и его сторонники считают, что томос о признании автокефалии (независимости) объединённой Православной церкви Украины "ставит УПЦ в зависимость от Константинопольского патриархата". Накануне съезда он заявил "Украинскому радио", что УПЦ признаётся только одной крупной православной церковью, а значит не может считаться полностью каноничной. В постановлении собора так же сказано, что УПЦ КП претендует на всё имущество, которое принадлежало ей до объединения, сообщает агентство УНИАН.

В Православной церкви Украины проведённый Филаретом собор не признали. На заседании Синода в понедельник ПЦУ может констатировать, что Филарет вышел из Церкви и таким образом признать церковный раскол. В ПЦУ у Филарета есть титул Почётного патриарха.

​Филарет — главный идеолог создания независимой украинской церкви

Независимой церкви Украина потребовала одновременно с провозглашением независимости государства. В 1990 умер предстоятель РПЦ патриарх Пимен (Извеков). Филарет рассматривался как его вероятный преемник и был назначен на должность патриаршего местоблюстителя. Однако он проиграл выборы предстоятеля — больше него голоса набрали митрополиты Алексий (ставший в итоге патриархом Алексием II) и митрополит Владимир (возглавивший позднее Украинскую православную церковь).

Филарет был избран предстоятелем созданной в рамках Русской православной церкви Украинской православной церкви. После получения Украиной независимости УПЦ потребовала автокефалии, однако позднее большая часть епископов отозвали свои подписи от требования о независимости.

В 1992 году часть священников и приходов, принадлежащих к Украинской православной церкви, объявили о независимости от Русской православной церкви. С этого момента на Украине существовала признанная другими церквями мира УПЦ Московского патриархата, которой принадлежало большинство приходов, и две крупные не признанные другими церквями православные церкви – уже действовавшая Украинская автокефальная церковь (отсчитывающая свою историю с 1919 года), возглавляемая митрополитом Макарием (Малетичем) и УПЦ Киевского патриархата, возглавляемая патриархом Филаретом.

​После объединения неканоничных Украинских церквей Филарет потерял власть над новой церковью

Его титул Почётного патриарха является неканоничным, предстоятелем Православной церкви Украины стал его ставленник, митрополит Епифаний (Думенко). При этом его избрание чуть было не сорвалось. Как писала “Украинская правда”. Сначала его не удалось сделать единственным кандидатом на пост предстоятеля новой церкви. Затем его конкурент на выборах митрополит Михаил (Зинкевич) набрал слишком много голосов в первом туре. По утверждению источника издания, после набора Михаилом большого числа голосов Филарет пообещал встать и уйти с собора. Чтобы не создавать конфликт, президент Порошенко уговорил Михаила снять свою кандидатуру.

Филарет утверждает, что избрание Епифания стало возможным, потому что Филарету было обещано сохранение власти в Церкви. Однако это обещание было нарушено.

​Независимая украинская церковь существует полгода, но её не признают другие церкви

Константинопольская православная церковь — пока что единственная, признающая ПЦУ. Остальные прямо или косвенно избегают признания. Крупнейшей церковью на Украине по-прежнему остаётся Русская православная церковь Московского патриархата. Она не признавала УПЦ КП и не признаёт ПЦУ.