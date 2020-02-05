"Проект": семья Сердюкова владеет недвижимостью на Рублёвке за ₽1,2 млрд

Семья бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью в Подмосковье рыночная стоимость которой не менее 1,2 миллиардов рублей. Два участка площадью 150 соток находятся в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе и записаны на кипрский офшор Zapadni Enterprises Limited, который связывают с сестрой Сердюкова Галиной Пузиковой. Об этом сообщает издание "Проект".

Согласно выпискам из единого реестра недвижимости, участки были приобретены офшорной компанией в 2008 году, почти через год после назначения Сердюкова на должность министра обороны. На участках расположены три дома. Общая площадь двух из них составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Ещё один особняк не стоит на учёте в Росреестре и его площадь неизвестна.

В 2012 году "Известия" писали, что одна из трёх квартир сестры Сердюкова Галины Пузиковой в элитном доме в Молочном переулке в Москве записана на Zapadni Enterprises Limited.

Анатолий Сердюков занимал должность министр обороны России в 2007-2012 годах. Он был отправлен в отставку в ходе расследования дела о масштабных хищениях в ведомстве (дело "Оборонсервиса"). В декабре 2013 года он стал фигурантом уголовного дела о халатности – обвинялся в строительстве дороги за 56 миллионов рублей к дому своего зятя. В феврале 2014 года он был амнистирован как участник военного конфликта в Грузии в 2008 году. Сейчас Сердюков курирует авиастроение в госкорпорации "Ростех".