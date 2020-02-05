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Лицом к событию

Куда Путин посылает Россию?

Михаил Мишустин и Владимир Путин в доме правительства РФ. Фото ТАСС

Так называемая "конституционная реформа" приятно упакована Владимиром Путиным в пакет социальных обещаний народу: индексация пенсий, повышение МРОТ, горячие завтраки школьникам, стимуляция рождаемости с помощью новых пособий.

Как отмечают социологи, население одобрило смену правительства, в особенности уход Дмитрия Медведева. Что ждать о правительства Михаила Мишустина?

В эфире профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Дмитрий Травин
Дмитрий Травин

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 5 февраля в 19:05

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