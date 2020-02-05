В Беларуси разворачивается очередной коррупционный скандал, который уже назвали "сахарное дело". Все директора белорусских сахарных заводов задержаны, а президент страны Александр Лукашенко заявляет, что предотвратил миллионные потери для бюджета. Эту новую кампанию уже назвали «сахарным делом», особенно громким, поскольку в этом году Беларусь ждут президентские выборы.

"Сахарное дело" началось с почти детективной истории. 24 января рейс B2 899 авиакомпании "Белавиа", вылетевший из Минска в Мюнхен, развернулся над Польшей и приземлился в аэропорту Гродно. Из самолета вывели шестерых пассажиров, их попросили забрать с собой ручную кладь и багаж, борт обыскали.

После этого несколько дней ползли слухи и непроверенная информация об аресте руководителей сахарных заводов. Чиновники и представители силовых ведомств от комментариев все это время воздерживались. 4 февраля обо всём рассказал президент страны: "Такого в Беларуси еще не было, – заявил Александр Лукашенко. – Что сделали эти дельцы – они создали в Москве "прокладку" – торговый дом. Обычная "прокладка". Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов".

Глава Беларуси также рассказал, какой факт его возмутил больше всего: "Давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Мне когда доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь... Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?... Всех туда, и будем разбираться"…

КГБ завел уголовные дела по статье "Получение взятки в особо крупном размере" в отношении ответственных лиц и по статье "дача взятки в крупном размере", что предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы. Следователь утверждает, что фигуранты дают показания с признаниями и сотрудничают со следствием.

Во вторник, 4 февраля, государственное белорусское телевидение показало фильм в духе российского НТВ, в котором всех директоров крупных сахарных комбинатов Беларуси, а также нескольких других компаний, обвинили в коррупции путем продажи упаковок для сахара. "С определенного момента каждый шаг фигурантов дела фиксировался следствием", – сообщал журналист. В репортаже были продемонстрированы кадры оперативной съемки с пояснением, что "противоправная деятельность участников преступной группы документировалась на всех ее этапах". Версии КГБ Беларуси и Александра Лукашенко при этом достаточно разительно расходятся. В сюжете, который показали по телевидению, вся схема вращается вокруг упаковки для сахара и сырья для нее. А Александр Лукашенко до сих пор говорил совсем о другом, завышении цен через посредников. Впрочем, как отмечают юристы и правозащитники, презумпция невиновности – не частая гостья на государственном белорусском телевидении.

Судя по информации следствия, под посреднической "прокладкой" имеется в виду Белорусская сахарная компания, учрежденная четверкой белорусских сахарных заводов ещё в 2006 году. Как выяснили журналисты, все фигуранты дела руководят своими предприятиями более десяти лет. Большинство из них имеет прямое отношение к основанию Белорусской сахарной компании.

Массовые коррупционные дела – не редкость для Беларуси. В прошлом году самым скандальным было "дело медиков", когда в залах суда оказались десятки представителей медицинского бизнеса и чиновники от медицины. 27 декабря Минский городской суд вынес вердикт по этому делу, в котором проходил 21 человек. Большинство из них получили от 7 до 2,5 лет лишения свободы или штрафы. Приговоры еще в стадии обжалования. Нынешнее "сахарное дело" произошло в год президентских выборов. А Александр Лукашенко тщательно поддерживает свой имидж борца с коррупцией и беспредела чиновников.