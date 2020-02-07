Площадь имени Бориса Немцова скоро должна появиться в Праге

Власти Праги, по всей вероятности, в ближайшее время переименуют площадь Pod kaštany ("Под каштанами") на "Площадь имени Бориса Немцова". Согласие на такое изменение уже дала городкая комиссия по топонимике, сообщил информационный портал Aktualne.cz.

Торжественное переименование могло бы произойти 27 февраля, в пятую годовщину убийства в Москве оппозиционного политика Бориса Немцова, известного, в частности, бескомпромиссной критикой президента Владимира Путина, говорится в публикации.

Окончательное решение о переименовании площади "Под каштанами" в "Площадь имени Немцова", вероятно, может быть принято до конца февраля, сообщил журналистам приматор (градоначальник) Праги Зденек Гржиб. "Предполагаю, что голосование по этому вопросу пройдёт 24 февраля. Хотелось бы успеть провести торжественную церемонию переименования площади в тот же день, когда пять лет назад был убит Борис Немцов, заявил порталу Aktuálně.cz Зденек Гржиб.

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