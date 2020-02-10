"Мы получили еще один удар". Убийца гея на Курском вокзале оправдан

Активист ЛГБТ-группы "Стимул" Сергей Романовский, рассказавший СМИ об убийстве гея на Курском вокзале, начал получать угрозы в соцсетях. Об этом Романовский сообщил Радио Свобода.

Так, некий пользователь "ВКонтакте" Алексей Гузенко (на его странице указано, что он проходил военную службу в "ДНР") прислал активисту видео с издевательствами на Украине, на которых, предположительно, убивают человека."Вы сдохните не как пи..оры, а как враги народа. Причем уничтожать вас будем семьями", – написал Гузенко.

Сергей Романовский освещал в СМИ дело москвича Антона Бережного, убившего гея Романа Едалова на Курском вокзале. В пятницу Басманный районный суд Москвы приговорил Бережного к 1 году и 11 месяцам ограничения свободы за нападение на партнера погибшего Евгения Ефимова. Мужчину освободили в зале суда. Бережного обвиняли в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и побоях (ст. 116 УК). Накануне присяжные решили, что по делу об убийстве обвиняемый не виновен.

По версии следствия, Бережной напал с ножом на Едалова и Ефимова рано утром 29 июня 2019 года возле Курского вокзала. По словам Евгения Ефимова, они с Романом прожили вместе шесть лет и гибель партнера стала для него большим ударом. Как и оправдательный вердикт присяжных, после которого убийца Романа оказался на свободе:

В шоке были не только мы, а даже обвиняемый

– У меня просто нет слов. В шоке были не только мы, но даже обвиняемый. Бережной же признал свою вину в непреднамеренном убийстве, а его все равно оправдали. Я могу только предполагать, что присяжные не разобрались в юридических тонкостях в поставленных перед ними вопросах.

– Вы думаете, что это как-то связано с гомофобией, с ненавистью? Эта тема вообще поднималась в суде?

– Она проходила по касательной, прямо она не обозначалась. В суде присяжных нельзя давать личные характеристики человека, как обвиняемого, так и потерпевшего. Соответственно, эта тема напрямую не поднималась, но в принципе это было ясно, по косвенным данным они должны были понять.

– Можете рассказать, что случилось 29 июня?

Как вариант – он следил за нами от клуба, потому что шел к нам целенаправленно

– Ранним утром, около 4 утра мы возвращались из ночного клуба вместе с Романом и ждали такси. Тут неожиданно со стороны вокзала появился Бережной. Потом по видеопленке стало ясно, что он направлялся к нам целенаправленно. Бережной сначала оскорблял нас – называл пидорами и сволочами, потом нанес удар по очереди мне и Роману. Как вариант – он следил за нами от клуба, потому что он шел прямо в нашу сторону. Если он хотел просто завязать конфликт, то на вокзале было много народа. На видео заметно, что он шел непосредственно к нам. Я понял, что на нас напали, когда получил удар по голове. События развивались стремительно. Буквально за несколько минут. Потом он ударил Романа, тот упал от удара кулаком. Бережной побежал в сторону вокзала. Я его стал догонять, чтобы призвать к ответу. Он развернулся, достал нож и нанес мне удар, который прошел по касательной. К этому моменту подоспел Роман, который встал между мной и убийцей. Следующий удар пришелся ему непосредственно в сердце, то есть он закрыл меня ценой собственной жизни. Это был очень сильный удар, и говорить, что Роман сам упал на нож, – это театр абсурда. Есть объективная видеозапись, есть орудие убийства, есть свидетель, который задержал и выбил нож у него из руки. Все доказательства в суде были представлены. Я не знаю, почему присяжные вынесли такой вердикт. Они не дают обоснований, они говорят только "да" или "нет".

– Расскажите немного о Романе...

Мы надеялись на справедливый суд, но получили еще один удар

– Роману было 47 лет, он работал администратором, организовывал разные мероприятия, связанные с питанием. Мы были вместе шесть лет. Прошло полгода с его смерти. Конечно, не хватает человека. Все связано с ним. Но есть друзья, которые помогают и поддерживают. Есть мама Романа – у нас практически одна семья. Мы друг друга поддерживаем. Мы надеялись на справедливый суд, но получили еще один удар. Это особенно страшно для матери – она потеряла единственного сына. Вера в правосудие упала до нуля. Такой приговор... Мы ожидали мягкий приговор, возможно, небольшой срок, а в итоге получилось, что они его оправдали, – рассказал потерпевший Евгений Ефимов.

Адвокат Артем Лапов, представлявший в суде интересы Евгения Ефимова и мамы погибшего Романа Едалова, намерен обжаловать решение Басманного суда:

– Сейчас мы планируем получить приговор, ознакомиться с протоколом судебного заседания и обжаловать. Но дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, и возможностей для его обжалования несколько меньше, чем в деле, которое было рассмотрено в общем порядке. Для того чтобы добиться отмены приговора, пересмотра дела и созыва новой коллегии присяжных, должны быть выявлены серьезные процессуальные нарушения. Когда мы получим приговор и протокол судебного заседания, тогда выработаем позицию, как работать дальше.

– Почему присяжные решили, что Антон Бережной невиновен в убийстве Романа Едалова? На них могло оказываться давление?

Процесс проходил полностью в соответствии с УПК

– Присяжные заседатели находились отдельно от участников процесса, в том числе и от судьи. Они приходили, их заводили в отдельное помещение. Они в нем находились, общались до начала судебного заседания. Судебное заседание начиналось, их выводили. Чтобы участники процесса с кем-то из них могли поговорить и к чему-то склонить – этого не было. Процесс в этом плане проходил полностью в соответствии с УПК. Что происходило в совещательной комнате, когда они уже ушли выносить вердикт, разумеется, я не знаю. Это охраняется соответствующей тайной. И даже если кто-то из присяжных расскажет о том, что там произошло, то это может повлечь отмену приговора, это будет серьезное нарушение со стороны этого присяжного. Почему они вынесли такой вердикт – достоверно сказать сложно.

– Но есть предположения?

Я могу предположить, что присяжные не разобрались в процессуальных моментах и могли не совсем правильно понять вопрос

– Институт присяжных у нас используется не так часто. Я могу предположить, что, возможно, присяжные просто не разобрались в каких-то процессуальных моментах и могли не совсем правильно понять вопрос, который перед ними ставился. Потому что вопросы были в опросном листе в соответствии с УПК. Этот опросный лист им был передан, и они ушли в совещательную комнату. Конечно, у них была возможность, если они что-то недопонимают, выйти и попросить у судьи каких-то разъяснений. Но я не знаю – выходили они или нет, потому что зал заседаний был закрыт. Тем не менее, это одно из предположений, что они просто что-то недопоняли. Конечно, есть такой вариант, что они проголосовали так, исходя из своего внутреннего убеждения. Они решили, что Бережной невиновен. Но на каких доказательствах можно было сделать такой вывод – я даже не могу представить. Притом что подсудимый признавал вину, говорил, что да, действительно зарезал, но не хотел убивать, сказал, что Роман сам упал на нож.

– А гомофобский мотив нападения в суде рассматривался?

Судья даже отвела вопрос, из какого клуба возвращались парни

– С этим сложно, потому что в судебном заседании с участием присяжных заседателей мы не можем исследовать характеристики личности. Судья отвела даже вопрос о том, из какого именно клуба возвращались парни, то есть у нас не получилось это спросить, ну и, разумеется, заявить про их сексуальную ориентацию.

– Было ли у вас ощущение, что суд пытается как-то уйти от темы, что это было гомофобское убийство?

Судья сказал, что я пытаюсь подвергнуть сомнению вердикт присяжных

– Я думаю, что суду было важно просто соблюсти процедуру. Потому что присяжные мотив ненависти не изучают и не доказывают. Однако когда судебное заседание с присяжными закончилось, то были прения сторон. Мы высказывались по тому, какое наказание следует назначить, какие смягчающие и отягчающие обстоятельства применить. И когда я говорил о мотиве ненависти по отношению к ЛГБТ-людям, мое выступление в прениях было прервано. Судья сказал, что я пытаюсь подвергнуть сомнению вердикт суда присяжных. Я пытался сказать, что и по статье "Побои" можно применить мотив ненависти и назначить наказание с участием отягчающих обстоятельств. Это мотив ненависти по отношению к социальной группе ЛГБТ. Мне не дали сказать этого в прениях, – рассказал адвокат Артем Лапов.

Активист ЛГБТ-группы "Стимул" Сергей Романовский, рассказавший СМИ о деле Романа Едалова и Евгения Ефимова, пожаловался на угрозы в интернете. Если они не прекратятся, он намерен обратиться в полицию. По мнению Романовского, преступления на почве ненависти и гомофобии спровоцированы российской государственной политикой:

Мне массово начали писать "убирайся из страны"

– Это началось в субботу. Мне массово начали писать во "ВКонтакте" "убирайся из страны", задавать разные вопросы, сопровождая их оскорблениями. Но самые яркие угрозы – угрозы убийством – были от пользователя Алексея Гузенко. Когда я погуглил эту фамилию, я понял, что этот человек находится в списке сайта "Миротворец" и, возможно, участвовал в военных событиях в так называемой "ДНР". Он продолжал мне угрожать вплоть до вчерашнего дня. Я не стал удалять свой аккаунт, потому что это вопрос принципа. Я воспринимаю это как попытки угроз – нужно бояться и прекращать свою работу. В правоохранительные органы я пока не обращался, я сейчас общаюсь с адвокатом и думаю, что делать дальше.

– С чем конкретно вы связываете получение этих угроз?

Я связываю это со своей профессиональной деятельностью

– Я связываю это со своей профессиональной деятельностью. Я освещал события в суде, где присяжные оправдали подозреваемого в убийстве на Курском вокзале. Я именно тот человек, который передал информацию журналистам, и дело получило широкий резонанс. Когда появилась первая новость о том, что мне угрожают, большинство комментариев были о том, что я сам себе в выходной отправляю угрозы и что делаю я это для того, чтобы получить вид на жительство за рубежом, хотя я всю жизнь живу в Москве, в отличие от тех, кто мне угрожает.

– Как вы расцениваете преступление, совершенное летом прошлого года?

Власть не просто запрещает говорить о правах ЛГБТ, но и всячески унижает нас, учит, как жить

– Это спланированное убийство по мотивам ненависти. Но в нашей стране, к сожалению, мотив ненависти по отношению к ЛГБТ-сообществу часто не признают, потому что ЛГБТ-группу не считают социальной группой. Это политика властей. На прошлой неделе Петр Толстой, который является официальным представителем России в ПАСЕ, предлагал в Конституции закрепить понятие брака как союза между мужчиной и женщиной. Власть не просто запрещает говорить о правах ЛГБТ, но и всячески унижает нас, учит, как жить. Закон о пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних, который был принят еще в 2012 году, признан Европейским судом незаконным. Тем не менее, на сегодняшний день людей по нему до сих пор привлекают к ответственности. Это государство виновато в том, что ЛГБТ-люди чувствуют себя незащищенными, когда они обращаются за правовой помощью в государственные органы, – уверен активист Сергей Романовский.

Эксперты говорят о росте гомофобных настроений в России. По данным аналитического центра "Сова", в 2019 году в России произошло как минимум восемь нападений на представителей ЛГБТ или людей, ошибочно принятых за них. Семь человек избили, одна девушка умерла. Это больше, чем годом ранее, когда жертвами нападений на основе неприязни к ЛГБТ стали шесть человек, один из которых погиб. Исследователи отмечают, что приводят минимальные данные, поскольку официальной статистики по жертвам гомофобного насилия нет, и его реальный уровень неизвестен.