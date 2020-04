Нонконформизм на двоих. Арсений Троицкий уважает постмодерн

Хедлайнеры сто пятьдесят четвёртого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – франко-немецкий дуэт Stereo Total, интересный мяуканьем и другими интересными творческими эскападами. Рок-критик Артемий Троицкий с серьёзным видом изучает историю этой незаурядной группы и вновь убеждается в том, что оригинальность рождает удачу.

Не помню, когда я впервые услышал песенки Stereo Total – наверное, году в 1997-м. Но точно знаю, когда впервые увидел этих ребят живьём на концерте, познакомился лично и тут же пригласил на гастроли в Россию. Дело было в январе 2002 года на фестивале-шоукейсе Eurosonic в голландском Гронингене. Это крупнейшая выставка достижений музыкального хозяйства континентальной Европы, куда артисты отовсюду, от Греции до Исландии, приезжают показывать себя, чтобы привлечь внимание рекорд-лейблов, концертных агентств, фестивальных промоутеров... в идеале, конечно, из Штатов или Британии.



Stereo Total были одними из главных звёзд этой ярмарки – группа к тому времени существовала уже 8 лет, выпустила пять альбомов, а главное, выглядела и звучала сугубо неординарно. Представьте себе: парень и девушка категорически антигламурной внешности – длинные, тощие и даже сутулые, в очках с диоптриями, играют на полуигрушечных инструментах. Музыка при этом звучит вызывающе весёлая: рок-н-ролл, твист и всяческий караоке-китч в духе "свингующих шестидесятых". Полюбил их с первого взгляда.



Тотальное стерео в песенке "Мяу-мяу" с альбома "Ох! Ах!"

Она – Франсуаза Кактус (по паспорту Ван Хове), француженка; он – Претцель Геринг (Фридрих Зиглер), немец. Место прописки – город Берлин. Первый альбом дуэта "Ох! Ах!" вышел в 1995 году, и эстетическо-философское кредо мини-коллектива было сформулировано на десятилетия вперёд. Я бы определил его как "радостный постмодерн": ретро, бездна иронии, наивность на грани пародии и глумливо-весёлое настроение. В текстах, опять же, постмодернистское и комичное сочетание нарочитого попсового примитива с модной интеллектуальной фразеологией. Недаром сборники главных хитов Stereo Total называются "Вечеринка антиконформистов" (2003) и "Экзистенциализм йе-йе" (2015). Да, удивительное сочетание ранних Beatles и Жан-Поля Сартра!

Автоматическая музыка

Вскоре дуэт подписал контракт с моднейшим в те годы немецким лейблом Bungalow Records и начал активно колесить по всему миру. Популярности у глобальной публики содействовал и подчёркнуто космополитичный репертуар Stereo Total – песен было примерно поровну на французском, немецком и английском языках, а со временем, после бешеного успеха в Японии, и на японском. Вот, например, лирическая песенка Niwa dewa ("В саду") с относительно недавнего (2016) альбома "Гормоны".

Тотальное стерео по-японски

Даже в Новом свете, где немногим "глубинным" европейцам удаётся привлечь к себе внимание, Stereo Total умудрились понравиться продвинутой публике. Впрочем, ожидаемо громкий успех пришёлся на долю франкоязычного канадского Квебека, где эротичная "Любовь втроём" стала скандальным хитом.

"Любовь втроём", утешение для франкоканадцев

Ещё одной, и совершенно неожиданной – особенно учитывая "левый", антиконсюмеристский флёр группы – гранью карьеры Франсуазы и Претцеля стала реклама. Впрочем, логика в этом есть: песни Stereo Total, как правило, мелодичны, просты, обладают ярким характером и эффектными припевами. Всё это ценится в звуковом сопровождении рекламных роликов. Фрагменты записей Stereo Total использовались на разных фронтах, от камер Sony и компьютеров Dell до парфюма Dior. Не обошли их стороной, разумеется, и производители компьютерных игр. Подозреваю, что теперь, в эпоху упадка аудионосителей и тем более вирусного кризиса в концертной отрасли, рекламные гонорары стали для стереоантиконформистов главным источником дохода.

Stereo Total с композицией Brezel Says

Музыкальная формула Stereo Total почти не менялась на протяжении четверти века: задорные ритмы "йе-йе" и подчёркнуто простецкие, будто (а может, и в самом деле) сыгранные на дешёвых касиотонах, электронные партии. И лишь на прошлогоднем, 13-м по счёту студийном альбоме дуэт изменил этому обаятельному ретро-футуризму. Почему, не знаю. То ли самим наскучило, то ли публика увяла... Так или иначе, альбом "Ах! Что за кино!" спродюсирован, аранжирован и записан намного богаче и, что называется, современнее, чем все предыдущие. А автобиографическую песню-исповедь "Говорит Претцель" можно даже отнести к хип-хопу.

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 154):

1. Edwyn Collins (UK). I Guess We Were Young, LP Badbea

2. Madame Baheux (Austria/Yugoslavia/Bulgaria). The Mikl-Leitner blues, LP Too Big to Fall

3. Omar Torrez & Eric MacFadden (USA). Down to The River, LP Cholula Sessions

4. Eric MacFadden (USA). Long Gone, LP Pain by Numbers

5. Fly Pan Am (Canada). Distance Dealer, LP C’est ca

6. Stereo Total (Germany/France). Miau miau, LP Oh Ah

7. Stereo Total (Germany/France). Musique automatique, LP Musique automatique

8. Stereo Total (Germany/France). L’amour a trois, LP Carte postale de Montreal

9. Stereo Total (Germany/France). Niwa dewa, LP Les Hormones

10. Stereo Total (Germany/France). Brezel Says, LP Ah! Quel сinema!

11. Connan Mockasin (New Zealand). Last night, LP Jassbusters

12. Lost Under Heaven (UK). Bunny’s Blues, LP Love Hates What You Become

13. Boban Markovič Orkestar (Serbia). Mrak, LP MRAK