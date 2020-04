Ублюдок или великий мечтатель? Соцсети о юбилее Ленина

Предполагалось, что 150-летие Ленина окажется в тени голосования по конституционным поправкам. Но вмешалась эпидемия коронавируса, голосование отложили в долгий ящик, и юбилей вождя мирового пролетариата оказался в центре внимания в середине этой недели.

Ольга Галицкая:

22 апреля 150 лет со дня рождения непохороненной мумии основателя Страны Советов.

Андрей Десницкий:

вставай проклятьем заклейменный

Владимир наш Ильич Наташ

мы всё на свете уронили

и всех твоих трудов тираж

#cumgranosalis

Николай Подосокорский:

Где-то в параллельной Амберу реальности, в которой живут наши тени, еще сохранился вариант СССР, им правит 89-летний генсек Горбачев, а может, что и пожилой полубог Брежнев-Андропов-Черненко, нераздельный и неслиянный, и вся страна в едином порыве отмечает очередной юбилей великого революционера и вождя-основателя. Не то в нашем измерении, чуть более подвижном, но тоже по-своему затхлом по сравнению с миром Порядка. Ленин в массовом сознании давно превратился в героя пошлых анекдотов.

Антон Орехъ:



Сегодня Ленину 150! В моём детстве день рождения вождя - это повышенные обязательства, перевыполненные планы, принятые в пионеры, колхозы "имени 150-летия Ильича", непрерывная ежедневная подготовка и нетерпеливое ожидание на протяжении целого года. 150 лет! Это ж какая дата, какое счастье, что мы её встречаем! И взгляд, устремленный в будущее. Которое будет прекрасно, а в настоящем можно и потерпеть трудности, которые всегда временные и недостатки, которые всегда отдельные.



А сегодня? Сегодня школьники не очень понимают, кто такой Ленин, а взрослые и не вспомнили бы про его 150, если бы на 22 апреля не назначили голосование. Которого не будет. Не сбылись планы нынешних вождей, как не сбылись и планы Ильича.



Stay Home!

Игорь Иртеньев:

Товарищу Ленину Владимиру Ильичу

Тысяча восемьсот семидесятого года рождения

В этот вечер весенний передать хочу

Самые горячие мои поздравления.

Пожелать здоровья и успехов в труде,

На благо нашей любимой Отчизны,

Чтобы чувствовал себя как рыба в воде

Как в личной, так и в общественной жизни.

Чтобы по ленинскому пути,

Под знаменем великого Ленина

Могли мы с вами и дальше идти,

Туда, куда людям ходить не велено.

Вадим Жук:

...Да проклянёт «всяк сущий в нём язык»,

И юбиляра, и сегодняшние власти,

За все наши столетние напасти,

За то, что нас они всегда - дзык, дзык.

Sputnik & Pogrom:

Сегодня, 22 апреля, день рождения отца украинской нации и самого известного украинца в мире - Владимира Ильича Ленина. Сердечно поздравляем наших украинских соседей с днем рождения украинского Джорджа Вашингтона! Слава герою! Ленину слава!

Илья Афанасьев:

Авторы американских бестселлеров помещали его в Топ-100 величайших деятелей всей истории человечества. В год каждого его юбилея называли его именем десятки новых заводов и теплоходов, и типичные украинские активисты со всех трибун соревновались в славословиях в его честь. Большинство украинцев, на вопрос о нем, отвечали в таком духе: «Человек огромного ума, добрый, великий друг и помощник украинского народа, сделал очень много хорошего Украине». И, скорее всего, были искренни при этом. И скажи им кто-то, что их убеждение было результатом пропаганды, то не поверили бы и возмутились, и ответили бы, что их мнение основано на фактах о нем. В 2010-е годы большинство украинцев характеризовали его примерно так: «Злобный подлец, палач украинского народа, делал Украине только плохое». И считали, что их новое твердое убеждение тоже никак не было связано с пропагандой. Сейчас многие украинские школьники вообще не могут сказать о нем ничего определенного: «Вроде был какой-то Ленин. Или не был».

Sic transit gloria mundi. Так проходит мирская слава. Пропаганда дала, пропаганда взяла.

Мирская слава, впрочем, не прошла. Во-первых, Ленин невольно спровоцировал вполне современный скандал - в разгар карантина коммунисты пошли к мавзолею.

Андрей Егоров:



​Наплевали коммунисты на самоизоляцию. Пришли к Мавзолею имени Ленина. Радостно фотографируются, какие они герои. Что пожелаем героям? Каждому - по такому же мавзолею, мне кажется. Не у Кремлевской стены, так хоть в Новой Москве на погосте.

Дмитрий Петровский:



Коммунисты снова не верят в коронавирус. Жду-не дождусь, когда они объявят его инструментом капиталистического угнетения.

Андрей Нечаев:

В честь юбилея толпа коммунистов во главе с Зюгановым пришла к мумии именинника, которую давно надо бы закопать, а не держать в центре европейской столицы.

Когда верующие приходят в разгар эпидемии в храм, они, видимо, верят, что господь спасет их от коронавируса. А вот о чём думают и во что верят юнцы и пенсионеры, которые с дряхлеющими вождями во главе и с красными гвоздичками пришли сегодня к Мавзолею? О чём думает Зюганов, который вывел людей и толкал речи на Красной площади? Что их защитит засушенный труп, или что зараза к заразе не липнет?

Екатерина Винокурова:

А кто-то может мне ответить, что это сегодня было с шествием КПРФ во главе с работающим пенсионером Геннадием Зюгановым по Красной площади?

Даже так скажу. У нас у каждого есть важные вещи. Важные дела. Все они зависли.

И устраивать демонстративное шествие во главк с депутатом Госдумы а обьективно, ок, кому-то важный, но уж точно с возможностью отметить дома праздник - это наглость и хамство по отношению к людям, которые сидят дома и которых штрафуют за поход в дальний магазин.

Точнее, вот мой список вопросов.

1. Как участники акции на нее попали? Какой QR-код они получили? Или КПРФ признали предприятием непрерывного производства, как продуктовый магазин?

2. Геннадию Андреевичу Зюганову больше 65 лет, он вообще должен сидеть дома на полном карантине. Почему он демонстративно игнорирует правила для всех? Или они не для депутатов Госдумы?

3. Красная площадь - особо охраняемый обьект. Все массовые мероприятия сейчас еще и запрещены.

Где были сотрудники полиции?

4. На шествие заявка явно не подавалась. Почему с этим несанкционированным шествием поступили иначе, чем с другими несанкционированными акциями?

5. На сколько были оштрафованы участники акции, включая уважаемого Генадия Андреевича Зюганова?

6. И главное. Когда КПРФ принесет извинения за может приятный Ленину, но совершенно наглый и хамский поступок по отношению к горожанам, уже месяц запертым дома? Они считают, что живым(!) людям, сатанеющим от домашнего ареста, приятно смотреть на массовые гуляния в центре? Извините, но мне кажется естественным иметь в приоритете интерерсы живых людей, жителей твоего города.

7. Как КПРФ относится к призывам врачей сидеть дома? И как КПРФ относится к режиму самоизоляции? Правильно ли мы понимаем, что КПРФ выступает за немедленное полное снятие ограничений?

А также напомню: правила должны быть едины для всех. Депутаты Госдумы и учителя, менеджеры по продажам и сенаторы, молодые матери и пенсионеры. Верующие в Христа и верующие в Ленина.

Любая наглая демонстрация, что есть те, кто всех равнее, во-первых, чревата социальным взрывом, во-вторых, является наглостью, хамством и плевком в лицо тем, кто правила соблюдает.

Все, кто имел отношение к сегодняшней акции с цветами Ленину - все плюнули в лицо москвичам.

Во-вторых же, что более важно, Ленин остался весьма дискуссионной фигурой, притягивающей и сторонников, и противников.

Евгений Ступин:

По данным даже прокремлевского фонда более половины россиян оценивают Ленина положительно. За 20 лет у власти Путин не смог создать достойной альтернативы. Нет идеи, нет справедливости, есть воровство и нищета. К деятельности Ленина может быть разное отношение. Но есть факт: у него была идея всеобщей справедливости, и он посвятил всю свою жизнь реализации этой идеи. У Путина же идея обогащения кооператива "Озеро" за счет нас. Может, поэтому за Лениным пошли люди? А кто сейчас готов пойти за Путиным?

Павел Пряников:

Много говорил и писал о Ленине, не буду повторяться. Скажу только, что это самый известный в мире россиянин. И как революционер планетарного масштаба, и как идеолог. С идеологами и философами в России вообще всегда было скудно. Наверное, после Ленина, с большим отрывом, такими российскими мыслителями можно назвать только Троцкого и Толстого – с миллионами приверженцев их идей по всему миру.

И что самое важное – идеи Ленина, как и марксизма, нисколько не устарели и сегодня. Особенно для капитализма полупериферийного типа, как у нас, перед которыми снова, как и сто лет назад, стоит задача модернизационного рывка – теперь в технологический и демократический социализм.

Аббас Галлямов:

А ещё надо отдать Ленину должное за то, что в отличие от народников он не стал изобретать велосипед, утверждая, что у России должен быть свой собственный - отличный от Европы - путь к социализму, связанный с какой-то особой русской уникальностью.

Нет, Ленин сказал, что ничего настолько принципиально отличающего Россию от Европы нет, поэтому она должна идти магистральным путём, а не красться нехожеными задворками.

До Ленина, правда, об этом же говорил Плеханов, но сути дела это не меняет.

Ленин с Плехановым были умные, будь как Ленин с Плехановым.

Илья Пономарёв:

Что такое идея Ленина, левая идея? Помимо реальных, материальных задач, это Мечта. Великая Мечта.

Недаром всемирно известный английский писатель-фантаст ХХ века Герберт Уэллс, тоже, кстати, представитель левой мысли, называет Ленина «кремлевским мечтателем». Он приезжает в Россию в 1920 году. Идет гражданская война, разруха, промышленность стоит, а Ленин говорит Уэллсу о всеобщей электрификации, о будущих городах, о дворцах для рабочих и крестьян. В стране, где 90% населения не грамотно, а большинство интеллигенции против новой власти, толкует о массовом просвещении.

Это – Великая мечта. И пример ее воплощения в жизнь. Она живет в СССР, она воодушевляет революционеров и сторонников развития всюду в мире. Че Гевара часто повторяет: «Нужно мечтать!» Мартин Лютер Кинг начинает и завершает речи словами: «У меня есть мечта!» Лозунг революционных студентов 1968 года: «L’imagination au pouvoir» – «вся власть воображению!». Именно отступление от Мечты, а точнее, размывание Великой мечты на мелкие, единоличные хотелки ведет к краху Советский Союз.

Прав Ленин, когда пишет: «Равенство есть пустая фраза, если под равенством не понимать уничтожения классов. [Разделение на] классы мы [действительно] хотим уничтожить, в этом отношении мы стоим за равенство. Но претендовать на то, что мы сделаем всех людей равными друг другу – это пустейшая фраза».

Не вульгарная уравниловка составляет великую Мечту левых.

Не равенство потребления, а равенство возможностей для каждого, где бы он ни родился и в какой бы семье ни рос,

зависящее только от одного: того, сколько человек готов трудиться.

Великая советская Мечта базировалась на передовом образовании и науке. А также на самоограничении во имя высшей цели. Образование вывело СССР в космос, а умение терпеть – привело к победе в Великой Отечественной войне и модернизации. Но терпение иссякает, а наука гармонично развивается только как часть глобальной. Союз во многом сломал «железный занавес» и та самая уравниловка, ставшая результатом догматизма мышления плохо образованной и напуганной сталинскими чистками партийной элиты. Дефицит и отсутствие перспектив, лишь на время смягченные нефтяными доходами, породили разочарование большинства. Именно экономика, не способная обеспечить нужды всех граждан и закрытость СССР во многом предопределили кризис советской Мечты.

Общество ответило готовностью отказаться от нее ради ста сортов колбасы и сыра.

Но человек не может жить без Мечты. И без веры в ее достижимость. И последнее слово еще не сказано. У истории нет конца.

С днем рождения, великий мечтатель!

Алексей Лапшин:

Огромного масштаба, конечно, была личность. Невероятной смелости, решительности и воли. Его уважали анархист Махно и мультимиллионер Хаммер, его лидерство признавали Сталин и Троцкий. Во время похорон Ленина в ужасный мороз с ним пришло попрощаться свыше миллиона человек. Разумеется Владимир Ильич не был "добреньким дедушкой", "самым человечным человеком". Он мог быть очень жестоким, хотя по натуре таким не был. О ленинской простоте и доброжелательности в общении существует масса свидетельств современников. В двадцатом веке для сотен миллионов людей по всему миру образ Ленина был маяком надежды. Ни один настоящий западный интеллектуал, вне зависимости от политических убеждений, не позволит себе отзываться о Ленине так, как позволяют себе отзываться бывшие комсомольские и партийные активисты, мгновенно перекрасившиеся по свистку начальства. Настолько убогие, примитивные и злобные суждения, увы, возможны только в нашей стране. Хотя и почитателей Ленина в России остаётся не мало. Ясно, что злоба и примитив - это обратная сторона ленинского культа, превратившегося в позднесоветские годы в казёнщину. По понятным причинам Ленина могут ненавидеть, но трактовать его как обезумевшего злодея, одержимого маниакальной жаждой насилия, нельзя. Это просто совершенно антиисторично. Не буду сейчас заниматься критикой ленинских идей. Думаю, что в период глобального кризиса мир ждёт новая волна интереса к образу Владимира Ильича Ленина.





Станислав Кучер:

Сегодня – сам бог велел поговорить о Ленине, о том, почему Ленин жив и актуальнее коронавируса. Я понимаю, как это звучит «Сам Бог?! О Ленине?!»

Во-первых, ровно 150 лет со дня рождения. Во-вторых, и мир в целом, и Россия в частности, как и сто лет назад, снова больны, сразу во всех смыслах слова. Спрос на рецепты выздоровления высок, как никогда, а, значит, появление нового Ленина более чем вероятно. Такой человек может нарисоваться где угодно, но в России для его появления сейчас – самая благодатная почва. Посмотрите на происходящее во Владикавказе, там топливом для социального взрыва стал целый коктейль причин – неприятие карантина, нищета, травма Беслана, недовольство властью. Владикавказ сейчас – та капля воды, в которой отражается целый клубок проблем всей России.

Есть и третья, возможно, самая серьезная причина, почему разговор о феномене Ленина актуален. В России Ленин "жив, живее всех живых". У меня нет сомнений: коронавирусом страна переболеет, от его последствий оправится, появится вакцина, народ выработает иммунитет. От болезни, которая сделала возможным триумф Ленина, а потом – ностальгию по Ленину и Сталину, у россиян иммунитета нет до сих пор.

Александр Тимофеев:

Посмотрел фильму "Ленин в 1918 году".

Кинцо засняли на Мосфильме в 1939 г.

Очень много всяких ляпов, но суть передали верно:

Ильич - психически больной человек, кровавый ублюдок, использует голод для подавления какого-либо инакомыслия. Горький просит не расстреливать профессора, а Ленин его за это чморит.<...>



КГБ грамотно владеет русскими дураками, методы не меняются уже сто лет. С одной руки греет из фондов Макдональдс, Пепси, Филип Морис, как системообразующих РФию, другой рукой выдает паек желающим умереть в песках Сирии, в борьбе против американского империализма. Все у них по Ленину:

Если в стране намечается голод - вывози золото!

Не знаю доживу или нет, но хочу видеть Путина в мавзолее рядом с Лениным, отличная пара.

Михаил Корчёмкин:

Рассказы о Ленине (из старого)

Однажды Владимир Ильич сидел в кабинете и писал товарищам, кого надо расстрелять для скорейшего наступления счастливой жизни.

Воров, астраханских спекулянтов, взяточников, жуликов, работников центрозакупа, военспецов, попов, нарушителей дисциплины, каждого десятого, изменников из кадетов, беспартийных, меньшевиков, эсеров, красноармейцев башкирской дивизии за невыход из вагонов, заложников, бандитов, рвачей, авантюристов, шкурников, иностранцев, офицеров, генералов, заговорщиков и колеблющихся, никого не спрашивая и не допуская идиотской волокиты, написал Ленин и пошёл посоветоваться с печником, не упустил ли кого-нибудь. А бумаги оставил на столе.

В это время в кабинет зашла Надежда Константиновна. Прочитала написанное, что-то вспомнила и добавила своей рукой - "сотни проституток". Ласково улыбнулась и вышла.

P.S. Составлено из полного собрания сочинений В.И. Ленина с помощью Google.

Андрей Россомахин:

Ровно 103 года назад Ленин вернулся в Россию после 10-летнего отсутствия и взорвал все возможные и невозможные парадигмы. Никому не известный в стране, уже через два месяца он стал сверх-медийной персоной, нарицательным, мемом. Для современников это был не только «германский шпион», но и черносотенец, и люмпен, и Пришедший Хам, и Антихрист, etc, etc, etc, но прежде всего — он был в массовом сознании ВРАГ РЕВОЛЮЦИИ, контр-революционер. Сегодня это, мягко говоря, неочевидно — спасибо учебникам.

Ужаснув даже вчерашних соратников, социал-демократию, он пер танком, катком, бульдозером — и об его полированный лоб разбивались все могущественные конкуренты, не говоря уж о властях.

Уже к августу (!) 1917-го Ленин маркируется современниками как новый Царь (новый Кровавый Николашка!), идущий по трупам к своему трону...

Лев Усыскин:

Я считаю, что т.н. вклад Ленина в историю и культуру состоит в реализации опыта полного аморализма как модуса управления крупным государством. Иначе говоря, руководство европейской страной ведет себя так, будто никаких обязательств у него ни перед кем не существует: ни перед врагами, ни перед соседями, ни перед союзниками, ни перед своими жителями -- вообще никаких, все можно, если целесообразно. В принципе, тут ничего нового - это обычное поведение жестокого криминала -- но вот то, что подобным образом стало вести себя государство -- это было ново и экспериментально.<...>

Однако же, есть тут для меня и загадочный момент. Подобный вклад в историю мог сделать только человек глубоко мизантропичный, уязвленный, тайно ощущающий себя изгоем - и если, допустим, в случае Гитлера для полноты картины не хватает только надежных сведений о его физическом состоянии ( я практически уверен, что Гитлер имел какие-то серьезные проблемы в половой сфере), то с Лениным это как-то непонятно: совершенно благополучное детство, отличные карьерные перспективы, никаких настораживающих особенностей поведения вплоть до начала активной политической деятельности -- что-то мы не знаем про этого странного уродца.

Константин Морозов:

С моей точки зрения, что показал XX век и показывает XXI? Возрастающую субъектность народов, которые борются за то, чтобы стать творцами своей же судьбы. И не только народов, но и людей - каждого человека, пытающегося сопротивляться давлению и авторитету родителей, семьи, традиции, церкви. И с этой точки зрения Ленин неожиданно для себя оказался по другую сторону баррикад. Впрочем, его оппоненты социалисты предупреждали его об этом еще в 1917-1918 годах, предсказав достаточно точно предстоящий крах ленинского эксперимента.

Ленин создал тоталитарную коммунистическую модель, которая не только не совершила прорыва к освобождению личности (а это душа социализма), а наоборот, затоптала личность, поработила ее. В этом смысле Ленин роковой человек для нашей страны и наших народов, уведший не в ту сторону.

И это все очень актуально. В нашей постсоветской России очень много советского. Это парадоксально только на первый взгляд. Выяснилось, что легко можно отбросить идеи социализма и социальной справедливости - они и в последние советские десятилетия существовали в значительной мере на словах. Значительно важнее, что уже начиная со Сталина в этой формуле "Социализм для народа или народ для социализма" слово "социализм" стали все чаще менять на слово "государство". И сейчас мы это слышим просто как "народ для государства". Воспитанная этой системой советская партийная бюрократия фактически выродилась, причем до такой степени, что растоптала все идеи социалистического преобразования и социальной справедливости. То есть круг замкнулся. Те методы которыми Ленин осуществлял социалистический эксперимент Ленин, привели в конечном счете к тому, что он сейчас лежит в мавзолее посреди страны, где частью руководства его коммунистической партии и партийно-советской номенклатурой (часть которых и стало новой элитой) восстановлен дикий капитализм с феодальным душком.

Даниил Коцюбинский:

Зависть и ненависть к лучшим - вот и весь секрет ленинского фанатизма

Некоторым по сей день кажется, что Ленин - которому нынче исполняется 150 лет - был, конечно, фанатиком, но "хотел-то счастья для всех".

Это не так. На рабочих и крестьян Ленину было плевать. Это был для него просто расходный материал, позволявший достичь главной цели.

Но какова была главная цель? Не та, что что значилась в партийных программах, а та, что свербила фрейдистские глубины подсознания?

Понять это несложно, если просто приглядеться к текстам. Главным мотивом Ленина было - втоптать в грязь интеллигенцию. Тот класс, который посматривал на большевивсткого вождя свысока, как на какого-то нелепого утописта-радикала, и не признавал в нём властителя дум, вроде Л.Н. Толстого или хотя бы П.Н. Милюкова.

Заставить "интеллигентиков-хлюпиков" ползать на брюхе перед ним, страдать, унижаться, вымаливая хлебные карточки и отсрочку от расстрела за "тунеядство" - вот о чем на самом деле мечтал Ленин, когда ещё только собирался штурмовать Зимний.

Маруся Климова:

Рабочие закручивают гайки, обтачивают детали на станках. В этом, в сущности, ничего плохого нет. Крестьяне тоже выращивают овощи и пшеницу, а бурлаки тащат суда по реке… Но благодаря Ленину все они стали вызывать отвращение. О стихах лауреатов Ленинской премии и говорить нечего! Маяковский, правда, воспевал Ленина, и это его не портило. Но опять-таки ему просто повезло, что самому Ленину его творчество не нравилось. А так, Ленин практически, как царь Мидас, делал уродливым все, к чему прикасался.

Сергей Хестанов:

Жаль, что Фанни тогда промахнулась, очень жаль.

Если бы не дурацкий карантин - сходил бы к "памятнику Каплан", отнес бы две белых гвоздики...

Валерий Кизилов:

Ленин, которому сегодня исполнилось 150 лет, пожалуй, самый страшный человек в мировой истории. Сталин, Гитлер и Мао - его порождения, они не смогли бы сделать столько зла, если бы Ленин не победил.

С ним для России осуществилось самое худшее, что могло быть. Это был самый массовый и самый длительный захват заложников. Деспоты, которые пытались беспредельным насилием переделать саму природу человека, встречались и раньше. Возможно, каким-то тиранам или сектам и прежде удавалось подчинять своих жертв так же плотно и уродовать их души так же глубоко. Может быть, где-то подобное порабощение даже длилось веками. Но создать террористическую систему, которая способна переселить сотни миллионов людей из сел в города и сделать из них военную машину, угрожающую всему миру, прежние тираны и секты не могли. И кто бы мог подумать, что после развала этой системы у столь многих людей останется лишь один источник самоуважения - "нас боялись"?

Прежние деспоты бывали капризными самодурами, бывали и оторванными от жизни адептами лунатических идей. А у Ленина лунатизм соединялся с весьма трезвым умением бороться за власть, расчетливо чередуя удары и паузы. Примерно таким пытался быть и, скажем, Робеспьер. Но ему и расчетливости не хватало, и лунатизм не доходил до призывов полностью отказаться от национальной солидарности ради классовой. Ленин бешено ненавидел идею надсословного или надклассового патриотизма, на которой держались европейские государства Нового времени. Именно вокруг этой идеи складывался компромисс между умеренными революционерами и умеренными эмигрантами, благодаря которому в Англии и Франции состоялась реставрация. Ленин же исключил возможность такого компромисса.

Мир в целом от Ленина тоже сильно пострадал. Волна фашизма и нацизма была связана с желанием остановить ленинцев ленинскими методами. Заискивание западных демократий перед диктаторами в третьем мире - с желанием найти союзников против красной угрозы. Расширение объема власти политиков над обычными гражданами - с представлением, что ленинская модель тотального государственного контроля по-своему в чем-то хороша. Многие из этих позорных и вредных явлений не изжиты до сих пор, какие-то дали цепную реакцию и до сих пор вызывают причудливые последствия.

Однако, я думаю, что кое-как мировая цивилизация от ленинского наследия излечится. Хочется надеяться, что это не станет началом великого коллапса, а потом будет вспоминаться как просто зигзаг истории.