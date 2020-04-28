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Дороги к свободе

Пасха, Лавра, короновирус. Эфир в 20:30

Религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин о том, как Украина пережила пасхальные праздники

Почему празднование Пасхи стало политической и эпидемиологической проблемой? Собеседники Виталия Портникова - религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин. Эфир в 20:30.

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