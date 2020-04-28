Пасха, Лавра, короновирус. Эфир в 20:30

Почему празднование Пасхи стало политической и эпидемиологической проблемой? Собеседники Виталия Портникова - религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин. Эфир в 20:30.
Религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин о том, как Украина пережила пасхальные праздники
Почему празднование Пасхи стало политической и эпидемиологической проблемой? Собеседники Виталия Портникова - религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин. Эфир в 20:30.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.